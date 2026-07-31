El sector del ocio madrileño celebra que la reforma de Ley de Espectáculos redefina el aforo con criterios de seguridad

Archivo - Varias personas en la pista de una discoteca de Madrid, a 8 de octubre de 2021, en Madrid (España). El Gobierno de la Comunidad de Madrid permite desde este viernes bailar en las pistas de las discotecas y de otros establecimientos que cuenten c - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Ocio de Madrid ha celebrado este viernes que el proyecto de reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) --incluido en la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid-- incorpore una nueva definición de aforo basada exclusivamente en criterios de seguridad.

La organización ha celebrado que esta modificación sea "la piedra angular" de la renovación normativa y, en un comunicado, sostiene que esta reforma permitirá "acabar con la crisis de los aforos y los precintos", que en los últimos meses había culminado con multas e incluso el cierre de locales como el Teatro Barceló de la capital.

La redefinición de aforos, que ahora lo establece como el número de personas equivalente a la capacidad de evacuación segura de un local, aporta a los establecimientos "seguridad jurídica" y elimina las interpretaciones, a juicio de la Plataforma por el Ocio, ha generado conflictos a lo largo de los últimos años.

Esta fórmula está calculada conforme al Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación y cumple de algún modo con las demandas del sector en los últimos tiempos, pues permitirá vincular las limitaciones de aforo únicamente a parámetros técnicos de seguridad, dejando atrás otros criterios que consideran ajenos a la protección de los usuarios.

Asimismo, destacan que el nuevo régimen sancionador tipifica de forma más clara las infracciones relacionadas con la superación del aforo, graduando su gravedad en función del riesgo para la seguridad de las personas.

El sector considera que la reforma sitúa a la Comunidad de Madrid como referente para otras autonomías y confía en que el resto de comunidades acaben adoptando una definición similar del concepto de aforo.

PIDEN EL APOYO DE LOS PARTIDOS EN LA ASAMBLEA

Con el inicio de la tramitación parlamentaria, las organizaciones reclaman el respaldo de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid al entender que se trata de una modificación orientada a reforzar la seguridad en los establecimientos públicos.

Sin embargo, este mismo viernes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha posicionado en contra de la reforma de la LEPAR y ha pedido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dar marcha atrás, retirar el proyecto e iniciar un nuevo camino junto a la institución y con los "imputs" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Plataforma por el Ocio, por su parte, ha anunciado que abrirá una ronda de contactos con asociaciones del sector del ocio, la cultura, el turismo y la hostelería, así como con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y los partidos con representación parlamentaria para explicar el alcance de la reforma y estudiar posibles mejoras durante su tramitación.