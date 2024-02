Segade pretende acabar con la externalización de servicios en el Museo Reina Sofía

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, ha anunciado que pretende durante los años de su mandato acabar con los servicios externalizados de la pinacoteca, a raíz de la polémica surgida por el anuncio de despidos de trabajadores en la empresa que proporciona servicios en la parte de mediación cultural.

"Esto no debería estar externalizado y sí formar parte de lo central en el museo y es lo que intentaré defender los años que esté aquí. Espero que poco a poco los mediadores y el resto de servicios que están externalizados formen parte de la estructura real y en el futuro lo conseguiremos, o eso espero", ha explicado Segade a un grupo de prensa a la conclusión de la presentación de la exposición retrospectiva de Antoni Tàpies.

El pasado viernes se conocía que el Reina Sofía estará meses sin parte de la mediación cultural de la pinacoteca debido a un error en el pliego del concurso de licitación para las empresas que subcontratan este servicio, tal y como confirmó a Europa Press un portavoz del museo.

La mediación cultural realiza diferentes tareas y participa en diferentes proyectos diseñados desde el Área de Educación del museo, entre ellas las visitas comentadas a la colección permanente, recorridos con grupos escolares, programas para mayores o programas de accesibilidad.

La publicación del concurso de licitación había salido recientemente, pero el "error" en el pliego ha supuesto que haya que esperar a la publicación de uno nuevo. Esto conllevó a su vez que la empresa subcontratista del servicio, Sedena SL, comunicase el inicio de un periodo de consultas para el despido de hasta 19 trabajadores que ejercían esa mediación cultural en el museo.

ACUERDO CON LA EMPRESA PARA HACER UN ERTE

No obstante, el propio Segade ha calificado de "buena noticia, entre comillas", el acuerdo alcanzado con la empresa subcontratista. "La unica solución que teníamos era conseguir que la empresa no efectuase un ERE, sino un ERTE, que es lo mismo pero temporal. En principio, ese era el acuerdo alcanzado el jueves, pero la empresa al día siguiente lo que hizo fue comunicar un ERE para nuestra sorpresa y para el daño reputacional al museo", ha lamentado el director de la pinacoteca.

Pero una nueva reunión este pasado lunes ha supuesto otro acuerdo por el que finalmente, según Segade, la empresa Sedena llevará a cabo un proceso de regulación temporal de empleo. "La ventaja de esto para el museo es no sólo salvar las condiciones laborales de estos trabajadores, sino lo más importante, que no perdamos la experiencia que tiene este equipo trabajando en mediación", ha indicado.

De esta manera, en el tiempo en que se lanza el nuevo pliego -"esperemos que no sean más de seis meses", ha puntualizado-, los trabajadores de la subcontrata recibirán un salario no completo "hasta poder adjudicar la siguiente licitación". "La nueva licitación no tiene por qué ganarla la misma empresa, pero tengo que valorar su buena disposición en decidir hacer un ERTE porque no tendrían por qué", ha admitido Segade.

DESPIDO DE UN TRABAJADOR DEL MUSEO

Mientras, el director del Reina Sofía ha reconocido que el museo funcionará "a medio gas" en el apartado de la mediación cultural. "Ahora mismo estamos estructurando el departamento y trabajando en la nueva persona que va a dirigir el área, la cual redistribuirá tareas para ver cuales son las cosas que más nos importan", ha señalado.

Además, Segade ha confirmado el cese de una persona del área de educación por el error en el pliego, que estaba en comisión de servicios. Por su parte, desde el sindicato SUT se ha vuelto a pedir una solución para los trabajadores de la empresa subcontratista, criticando la "hipocresía institucional" del museo que "aboga por la precariedad laboral mientras mantiene condiciones precarias para su plantilla".