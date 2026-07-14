La serie 'Anatomía de un instante' y 'ABC Cultural', Premios Liber 2026

Archivo - Fotograma de la serie 'Anatomía de un instante', en emisión en Movistar Plus+. - MOVISTAR PLUS+ - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La serie 'Anatomía de un instante', basada en la obra homónima de Javier Cercas, y el suplemento 'ABC Cultural' han sido distinguidos con los Premios Liber 2026 en las categorías de Mejor adaptación audiovisual de una obra literaria y Fomento de la lectura en medios de comunicación, respectivamente.

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha anunciado este martes los galardones, que entrega anualmente en el marco de la Feria Internacional del Libro, Liber. Los premios se entregarán el próximo 30 de septiembre en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

En la categoría de adaptación audiovisual, la FGEE ha reconocido el trabajo realizado en 'Anatomía de un instante', dirigida por Alberto Rodríguez y escrita por Rafael Cobos, Fran Araújo y el propio Rodríguez, a partir del ensayo de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La serie, una producción original de Movistar Plus+ en colaboración con DLO Producciones y en asociación con ARTE France, fue producida por José Manuel Lorenzo y se estrenó en noviembre de 2025. La ficción reconstruye uno de los episodios más decisivos de la historia reciente de España, abordando las tensiones políticas, militares y sociales de la Transición democrática.

Con este reconocimiento, la FGEE pone en valor la adaptación a la pantalla de una obra de gran complejidad narrativa y documental, así como el trabajo desarrollado por el productor y el equipo de guionistas para trasladar el texto literario al lenguaje audiovisual.

Por otro lado, el premio al Fomento de la lectura en medios de comunicación ha recaído en 'ABC Cultural', suplemento del diario 'ABC', por su trayectoria como espacio de referencia para la crítica, la prescripción literaria y el debate cultural.

Durante la ceremonia de entrega también será reconocida la Biblioteca Regional de Murcia con el Premio Liber 2026 al Fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público. Asimismo, la organización anunciará próximamente los galardonados con el Premio 'Boixareu Ginesta' a la Librería del Año, el reconocimiento al Autor Iberoamericano más destacado y el Homenaje Liber a la trayectoria en el mundo de la edición.