Siete galeristas españoles participarán en la Feria TEFAF de Maastricht 2026

Siete galeristas españoles participarán en la Feria TEFAF de Maastricht, que tendrá lugar del 14 al 19 de marzo de 2026. Caylus, Colnaghi, Artur Ramon, Mayoral y Deborah Elvira, que son habituales de la feria, y Bernat y De La Mano Old Masters, que exponen este año por primera vez, son los galeristas españoles que tendrán presencia en el certamen artístico.

La feria es una síntesis de 7.000 años de historia del arte y el programa de esta edición incluye a 276 galerías -10 más que el año anterior y 22 lo harán por primera vez- procedentes de 24 países de los cinco continentes. Además, se volverá a celebrar el programa Focus, en el que siete galerías presentarán un proyecto curatorial paralelo a su stand. También continuará la sección Showcase que da cabida a nuevas propuestas y galerías emergentes.

"Tenemos el privilegio de dar la bienvenida de nuevo a nuestra comunidad TEFAF al centro del mundo del arte el próximo mes de marzo. Entre nuestros marchantes seleccionados se encuentran muchos de los pilares que han construido nuestras ferias con su participación a lo largo de los años y es emocionante presentar nuevas galerías de lugares tan lejanos como México, Japón y Estados Unidos", ha señalado el director de la feria Will Korner.

La edición de 2026 también contará con secciones ampliadas de Pintura, Obras sobre papel, arte moderno, contemporáneo, diseño y, además, fotografía histórica y contemporánea, con la participación de los principales marchantes de esta disciplina.

En la sección Focus, lanzada en 2024, habrá artistas pioneros de diversos medios y épocas. Los participantes en Focus 2026 son Galerie Thomas Schulte (Alemania), que presenta obras del fotógrafo Robert Mapplethorpe; TAFETA (Reino Unido), que lleva obras del ceramista nigeriano Ladi Kwali, actualmente expuestas en la gran muestra sobre el modernismo nigeriano de la Tate Modern; Demisch Danant (Estados Unidos), que exhibe obras del realista francés Antoine Vollon; Galerie Van den Bruinhorst (Países Bajos), que presenta obras del diseñador de muebles y arquitecto holandés Gerrit Rietveld.

Además, Ceysson & Bénétière (Francia, Luxemburgo, Japón), que ofrece obras de Patrick Saytour, uno de los miembros fundadores del movimiento Supports-Surfaces; Alexis Lartigue (Francia), que cuelga obras del pintor y grabador estadounidense Sam Francis; y Galerie Maria Wettergren (Francia), que presenta obras de Margrethe Odgaard, diseñadora textil y de color danesa.

En paralelo, se celebrará la tercera Cumbre TEFAF anual en TEFAF Maastricht el 16 de marzo, en colaboración con la Comisión Neerlandesa para la UNESCO. Este foro explorará el tema 'Más allá del impacto económico: repensar la cultura en las políticas públicas' y contará con mesas redondas y charlas de más de 30 líderes intelectuales, entre los que se encuentran expertos internacionales y asesores políticos de los sectores artísticos público y privado.