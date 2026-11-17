Archivo - La obra de Van Gogh 'Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor)' se expone durante la presentación previa para la prensa de e la subasta 'Legendary, The Blaquier-Arrieta Collection' organizada por Sotheby’s Hong Kong - Sam Tsang / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La casa de subastas Sotheby va a subastar este miércoles en Nueva York el cuadro 'Castaños en flor' de Vicent Van Gogh después de que los actuales propietarios y los herederos judíos de un antiguo propietario hayan llegado a un acuerdo.

La obra pintaba en 1890 durante los últimos meses de vida del pintor va a salir a la venta por cerca de 180 millones de euros y había sido reclamada por los descendientes del editor judío aleman Samuel Fischer, según ha informado el diario The New York Times.

Así, alegaban que la obra había sido vendida en la década de 1930 por su antepasado bajo la coacción de la persecución de la época nazi.

La pieza forma parte de la colección de los argentinos Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier, pero la semana pasada, la familia judía había solicitado que suspendiera la venta.

"Reconociendo la compleja historia de la pintura durante la época nazi y el sufrimiento padecido por la familia Fischer durante el Holocausto, las dos familias han llegado a una resolución mutuamente satisfactoria y la obra se venderá de conformidad con su acuerdo", ha declarado la casa de subastas.