La subasta de Meirás cierra con la venta del maletín de Franco por 19.000 euros y la foto de Juan Carlos I por 8.000

Exposición de objetos del Pazo de Meirás que serán subastados en la sala Magna Art Auction, a 7 de octubre de 2026, en Madrid (España). La colección incluye vajillas, porcelanas y cristalerías, esculturas e imágenes religiosas, cuadros, muebles, alfombras - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subasta de los 689 objetos procedentes del Pazo de Meirás, organizada por Magna Art Auctions, ha concluido este miércoles con la venta de un maletín personal dedicado a Franco por 19.000 euros y una fotografía del rey emérito Juan Carlos I -con su dedicatoria- al dictador por 8.000 euros.

El director de la casa de subastas, José Miguel Carrillo, ha calificado el resultado de "rotundo y magnífico éxito", ya que únicamente han quedado sin vender 12 lotes. En declaraciones a Europa Press, ha precisado que en la primera jornada de esta subasta, celebrada el martes, hubo una "avalancha" de pujas registradas.

En concreto, el maletín personal de piel marrón dedicado a Franco se ha vendido por 19.000 euros, tras un precio de salida de 350 euros. La pieza, con unas dimensiones de 35 por 38 centímetros, presenta un interior compartimentado y forrado en seda adamascada. La dedicatoria hace referencia a Franco como 'Caudillo de España y Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.'.

Por su parte, la fotografía de Juan Carlos I, fechada en 1970, cuenta con un marco de plata española con marcas de Pérez Fernández y una dedicatoria del monarca al entonces jefe del Estado. El lote, que partía de un precio de 200 euros, ha alcanzado los 8.000 euros.

También se han vendido dos retratos de Franco: uno militar por 1.400 euros, tras un precio de salida de 300 euros, y otro ha conseguido 1.100 euros tras arrancar con un precio de 100 euros. La venta más cara de la subasta -una colección de ocho espingardas- ha alcanzado los 20.000 euros.

Asimismo, una jarra de pico de cerámica esmaltada de Talavera de la Reina del siglo XVII, perteneciente a la serie tricolor o del rayado naranja, se ha vendido por 10.000 euros, frente a los 350 euros de su precio de salida. La pieza presenta una decoración en azul, naranja y manganeso con un animal fantástico alado y motivos vegetales.

Entre las ventas también destaca un tapiz repostero heráldico con las armas de la monarquía hispánica del siglo XX que se ha vendido por 9.000 euros.

La subasta, que ha comprendido 689 objetos retirados del Pazo de Meirás, arrancó el martes con muebles, porcelanas, alfombras y otros bienes vinculados a la familia Franco. La venta de estos bienes se enmarca en la subasta encargada a la firma por la familia Martínez-Bordiú.