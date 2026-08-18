Sumar insta al Gobierno a que promueva internacionalmente a Lorca como "símbolo universal de la libertad de creación"

Archivo - El ministro de cultural, Ernest Urtasun, ofrece declaraciones a la prensa, durante la manifestación y el desfile del Pride Barcelona 2026, a 18 de julio de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a que promueva internacionalmente el legado del poeta Federico García Lorca como "símbolo universal de la libertad de creación" cuando se cumplen 90 años de su asesinato.

Así lo han pedido en una iniciativa para su debate en la Comisión de Cultura, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que indican que deben ser el Instituto Cervantes, las representaciones diplomáticas y los programas de acción cultural exterior quienes fomenten este legado de Lorca "como una de las principales figuras de la cultura española contemporánea".

Además, solicitan que se impulse un programa de reconocimiento, divulgación y difusión de su legado cultural y democrático, en colaboración con las administraciones públicas.

De hecho, piden que se incorpore la figura del poeta de Granada a las actuaciones desarrolladas en el marco de las políticas públicas de Memoria Democrática.

"Reivindicando su condición de víctima de la represión franquista y contribuyendo a la recuperación de la memoria de todas las personas perseguidas o asesinadas por sus ideas, su creación artística o su orientación sexual", escribe Sumar.

Asimismo, piden que se promuevan actividades culturales y educativas dirigidas especialmente a las generaciones más jóvenes que permitan profundizar en el conocimiento de la vida, la obra y el contexto histórico de Lorca, así como en las circunstancias de su asesinato y en la represión ejercida contra la cultura y la libertad durante el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura franquista.

Por otro lado, desde Sumar considera que es necesario reforzar la conservación, digitalización, investigación y acceso público a los fondos documentales, audiovisuales y culturales relacionados con el poeta.