El Teatro de La Abadía acoge este viernes la lectura de crónicas desde Gaza en el homenaje de Reporteros Sin Fronteras

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de La Abadía acoge este viernes, 17 de octubre, la lectura de las crónicas de reporteros asesinados en Gaza, un acto organizado por Reporteros Sin Fronteras España que servirá como homenaje a los fallecidos.

"Es necesario y urgente que en los escenarios se dé voz a la situación humanitaria de extrema gravedad que se vive en Gaza y hacerlo desde los pilares que componen su actividad: emoción, acción, pensamiento y poesía", ha asegurado el director artístico del Teatro de La Abadía, Juan Mayorga.

La Sala Juan de la Cruz de La Abadía abre sus puertas a 'Gaza y otros agujeros de la conciencia mundial', con la esperanza de un alto al fuego real y permanente y de que la barbarie nunca más se repita. En torno a una veintena de participantes leerán los testimonios de periodistas fallecidos que lograron publicar sus crónicas en medios españoles.

Entre los lectores se encuentran los palestinos Razan Malash, Shadia Ezzaher, Anan Abdalah, Kayed Hammad, Saeda Ghadia, Nayef Abufayyad, Miriam Sobh Gurrea y Shireen Dajani, la iraní Shirin Selahi, la afgana Fariba Quraishi, la saharaui Fati Jadad, la sudanesa Islam Yasir Karar, el sirio Okba Mohammad, la ucraniana Margaryta Yakovenko, la rusa Alex Perestroyka, y los españoles Eirene de Prada, Manuel Reyes Mate y Paloma Torres, además de parte del equipo del Teatro de La Abadía.

Además, se proyectarán unas imágenes cedidas para la ocasión por la sección española de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) y realizadas por fotorreporteros de la agencia en la Franja de Gaza.