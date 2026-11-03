El Teatro de La Abadía dedica mañana una velada a la dramaturgia polaca contemporánea con tres lecturas dramatizadas

Se realizarán tres lecturas dramatizadas de obras de Antonina Grzegorzewska, Piotr Tomaszuk y Tadeusz Słobodzianek - TEATRO LA ABADÍA

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de La Abadía acogerá este miércoles 4 de noviembre a las 19.30 horas una velada dedicada a la dramaturgia polaca contemporánea con tres lecturas dramatizadas de obras de Antonina Grzegorzewska, Piotr Tomaszuk y Tadeusz Slobodzianek, acompañadas de transiciones musicales y un coloquio con dos de sus autores. El encuentro culmina un proyecto internacional de traducción, publicación y difusión de textos teatrales polacos en España.

La iniciativa, impulsada por el Instituto del Teatro Zbigniew Raszewski de Varsovia en colaboración con el Instituto Polaco de Cultura de Madrid, permitirá acercar al público español tres obras: 'El mosaico de las termas', de Piotr Tomaszuk; 'Táuride. Apartado 679', de Antonina Grzegorzewska; y 'El cerbero de Beaubourg', de Tadeusz Slobodzianek. El encuentro contará con la participación de Tomaszuk y Grzegorzewska, que compartirán sus trayectorias y perspectivas sobre la creación teatral contemporánea.

La dirección artística de las lecturas correrá a cargo de Pepa Pedroche y las interpretarán Miguel Hermoso, Ángeles Martín, Antonia Paso y Juan Meseguer. Las transiciones musicales estarán a cargo de Alberto Vela, mientras que la propuesta escénica será de Elisa Sanz. La dramaturga, traductora y docente Diana Luque presentará el acto.

El proyecto comprende la traducción y publicación de seis obras de los tres autores en la colección MínimaTeatro de Punto de Vista Editores. Además de los textos que se leerán en La Abadía, el volumen de Grzegorzewska incluye 'La pasionaria', mientras que el de Tomaszuk reúne también 'Dios Nijinsky' y el de Slobodzianek, 'El retorno de Orfeo'. Este último se publica el mismo miércoles 4 de noviembre.

Los textos abordan cuestiones universales como el temperamento artístico, las emociones intensas y las transformaciones vitales, y ofrecen una muestra de la diversidad de la dramaturgia polaca actual. La iniciativa se ha desarrollado en tres fases: la traducción y publicación de las obras, unos talleres sobre teatro polaco celebrados en la Universidad Complutense de Madrid en octubre de 2025 y, finalmente, este encuentro escénico.