Archivo - Varias personas ven las fotografías expuestas, tras la presentación de la exposición ‘Gaza a través de sus ojos’, en el Museo Thyssen-Bornemisza, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La muestra está formada por 27 fotografías tomadas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogerá el próximo 21 de noviembre una jornada literaria alrededor de la publicación de el libro 'Mauritshuis & Thyssen-Bornemisza - Una historia de amor entre dos museos'. Los autores Laura Ferrero, Lara Moreno, Juan Tallón o Jesús Terrés participarán en el encuentro.

Con motivo del intercambio de obras maestras realizado entre la Mauritshuis de La Haya y el Thyssen, la pinacoteca ha publicado este volumen que está compuesto por un total de veinte relatos.

Así, ofrece un cruce de miradas en el que diez autores neerlandeses y diez españoles parten del tema del amor en todas sus formas para escribir una historia basada en algunos de los cuadros que forman parte de este excepcional intercambio simultáneo.

Además de los mencionados escritores, la jornada cuenta con la participación de Sacha Bronwasser y Tahrim Ramdjan, moderada por Carlos del Amor.