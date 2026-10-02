El Thyssen presenta 'Seba Calfuqueo. Cautín', "la primera inauguración de la nueva era" del museo

Seba Calfuqueo - CRISTIAN ARRIAGADA SEGUEL

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha inaugurado este viernes la exposición 'Seba Calfuqueo. Cautín', que supone la primera inauguración de la "nueva era" en la que entra la pinacoteca al colaborar con la Fundación TBA21 Thyssen-Bornemisza.

"Esta es una de las exposiciones más potentes, más arraigadas y a la vez más contemporáneas --más de ahora mismo-- que hemos tenido en los últimos años. Es una maravillosa manera de comenzar esta nueva era de colaboración con TBA21", ha celebrado el director artístico de la pinacoteca, Guillermo Solana.

La muestra supone la primera exposición individual en Europa de la artista chilena de origen mapuche Seba Calfuqueo y está compuesta por 25 obras de nueva producción que van desde el lenguaje plástico en instalaciones cerámicas y de pelo sintético hasta el vídeo 'performance', vídeo animación 3D, pinturas acrílicas bordadas a mano, fotografía, una serie de cerámicas esmaltadas y un mural a gran escala.

Así, Calfuqueo ha asegurado que no se trata simplemente de una exposición sobre "la vida, la muerte o la cultura mapuche", también pone el foco en la forma "más arraigada de tradición" pero con su lenguaje "contaminado" por muchas referencias del mundo trans.

"No es una exposición solo de una artista indígena, es eso, la contaminación de múltiples elementos que componen mi vida como mujer trans", ha añadido.

La artista propone un recorrido "circular y a contracorriente" por el río Cautín, uno de los cauces más emblemáticos de la Araucanía, la región que forma parte del territorio histórico del pueblo mapuche ubicado en el centro-sur de Chile y Argentina.

"Es un territorio que sigue reivindicándose. Es muy significativo que la primera sede que acoja esta exposición sea Madrid por toda la responsabilidad histórica que tiene el Estado español en los procesos de colonización. Y también que la segunda sede que la acoja vaya a ser Santiago de Chile, por toda la responsabilidad que también tiene el Estado chileno en el proceso de colonización de la mal llamada pacificación de la Araucanía al final del siglo XIX", ha aseverado durante la presentación la comisaria y directora de exposiciones y programas públicos de TBA21, Marina Avia Estrada.