El Thyssen y Visitflanders organizan la segunda parte de su primer curso dedicado a pintores flamencos

Archivo - Varias personas ven las fotografías expuestas, tras la presentación de la exposición ‘Gaza a través de sus ojos’, en el Museo Thyssen-Bornemisza, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La muestra está formada por 27 fotografías tomadas
Archivo - Varias personas ven las fotografías expuestas, tras la presentación de la exposición ‘Gaza a través de sus ojos’, en el Museo Thyssen-Bornemisza, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La muestra está formada por 27 fotografías tomadas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
Europa Press Cultura
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 18:53
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MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con la colaboración de Visitflanders, organizan 'In Situ / Ex Situ II', la segunda parte del primer curso dedicado a los principales pintores flamencos y a sus obras.

Mientras la primera edición se centró en el estudio de artistas que trabajaron en Flandes durante los siglos XV y XVII, en esta ocasión el programa -que se desarrollará del 23 de abril al 20 de junio, en formato online y presencial- se enfoca en la evolución de la pintura flamenca desde finales del siglo XIX a la actualidad.

Así, está dividido en cinco sesiones y permite a los participantes estudiar a fondo la vida y obra de artistas como Rysselberghe, Ensor, Delvaux o Magritte, así como de otros creadores del siglo XXI.

El curso analiza la pervivencia y las distintas reinterpretaciones de cuestiones como la mirada, la materialidad o la relación con el entorno, ofreciendo nuevas claves para entender el arte flamenco en el contexto contemporáneo.

La primera sesión, titulada 'Rysselberghe el pintor neoimpresionista', tendrá lugar el jueves 23 y el sábado 25 de abril. En ella, la profesora Almudena Rodríguez Guridi, licenciada en Geografía e Historia por la UCM, se adentra en las obras de uno de los fundadores de la sociedad artística Les Vingt, dedicada a la promoción del arte moderno.

Continúa el 7 y 10 de mayo con 'James Ensor, el hombre tras la máscara', que está impartido por Teresa de la Vega Menocal, licenciada en Historia del Arte por la UCM. Estará dedicada a este multifacético pintor belga, cuya obra desarrolla un lenguaje visual, marcado por el gusto por lo grotesco y por las máscaras.

El jueves 4 y el sábado 6 de junio, tendrá lugar la tercera sesión titulada 'Felix de Boeck, Victor Servranckx y el cubismo en Flandes' con la profesora María José Mateos Fernández. La cuarta sesión, 'René Magritte, Paul Delvaux y el surrealismo', será lugar el jueves 11 y el sábado 13 de junio con María Corral Aznar, licenciada en Historia del Arte por la UAM.

El ciclo cierra el jueves 18 y el sábado 20 de junio con 'Arte en Flandes s. XXI, un escenario artístico vibrante', impartida por María Cunillera, doctora en Historia del arte por la UCM.

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