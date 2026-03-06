La tienda del Thyssen venderá baldosas inspiradas en obras de Kandinsky, Hopper, Bortnyik, Paul Klee, o Juan Gris

Europa Press Cultura
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 19:58
MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tienda-librería del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza venderá baldosas hidráulicas de la firma Mosaista inspiradas en obras de artistas como Sándor Bortnyik, Paul Klee, Juan Gris, Theo van Doesburg, Edward Hopper y Wassily Kandinsky.

Todos estos artistas están presentes en la colección permanente del museo y se trata de piezas en edición limitada, fragmentos que pueden formar murales y otros objetos.

Estas baldosas se encuentran en la tienda del museo como elementos individuales de decoración y en forma de bandejas. Los murales en gran formato para proyectos a medida están disponibles en la galería Mosaista.

