Una treintena de delegaciones participarán en Madrid en la primera Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ofrece declaraciones a los medios, durante la presentación de la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). El objetivo de la Conferencia es crear una alianza interna - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de una treintena de delegaciones participarán del 14 al 16 de julio en la primera Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina que organizan el Ministerio de Cultura español y el palestino con la intención de que salgan "instrumentos políticos y económicos concretos" de apoyo a la cultura de Palestina, según ha anunciado en rueda de prensa el ministro Ernest Urtasun.

"La idea es crear una alianza por la reconstrucción de Palestina, juntar esfuerzos y hacer un mapa de lo que ha ocurrido allí, y que surjan nuevas posibilidades de financiar proyectos de reconstrucción, como ya hicimos en Ucrania. Aspiramos a que salgan instrumentos concretos de apoyo a la cultura palestina, tanto políticos como económicos", ha asegurado Urtasun, quien ya anunció esta iniciativa el pasado 23 de junio durante su comparecencia en la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados.

Se trata de un foro internacional promovido por España en el que participarán alrededor de 30 delegaciones, aunque Cultura ha precisado que la cifra variará "hasta el último momento", formadas por ministros, secretarios de Estado y viceministros de Cultura, junto con representantes de organismos como la UNESCO y la Liga Árabe.

Concretamente, está prevista la asistencia de ministros de Cultura de Egipto, Argelia, Polonia y Luxemburgo, además de representantes de Libia y Túnez y los secretarios de Estado de Francia, Portugal y Uruguay. "Ha habido una gran respuesta por parte de los países que muestran solidaridad con el pueblo palestino", han señalado fuentes del ministerio.

La inauguración tendrá lugar el 15 de julio en el Museo del Prado, en la que participará Urtasun y el ministro de Cultura de Palestina, Emad Hamdan, y la Conferencia Ministerial tendrá lugar al día siguiente en el Museo Reina Sofía, que arrancará con una foto delante del 'Guernica', de Picasso.

El objetivo final de esta Conferencia será firmar una declaración y crear una alianza por la cultura en Palestina, en la que los países participantes consensúen una llamada a la acción coordinada que permita actuar en la defensa del sector cultural y artístico palestino, así como en la protección y reconstrucción de su patrimonio cultural.

Asimismo, se pretende subrayar el papel de la reconstrucción cultural como motor de resiliencia, cohesión social y desarrollo económico sostenible; movilizar a la comunidad internacional en torno a la causa de la reconstrucción cultural palestina; y consensuar una llamada a la acción conjunta que impulse una respuesta por parte de los países implicados.

Esta Conferencia Ministerial en Madrid sigue el camino de otros encuentros similares como los celebrados en Vilnius (Lituania) en 2024, en Úzhgorod (Ucrania) en 2025 o Lviv (Ucrania) en 2026. Estos encuentros han tenido como objetivo generar un espacio internacional para definir prioridades, mecanismos de financiación y acciones concretas dirigidas a la recuperación cultural en Ucrania.

Sin embargo, desde Cultura admiten que es una "anomalía" que se celebre en la capital de España porque lo ideal sería hacerlo en suelo palestino. "Debería hacerse en Ramala, pero hasta que no llegue la paz y la consolidación del Estado Palestino no es posible", han lamentado.