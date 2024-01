Urtasun sobre la descolonización de museos: "Me sorprende el gran escándalo político que ha querido montar la derecha"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reconocido estar sorprendido por las reacciones que han provocado su comparecencia en el Congreso en la que aludió a la descolonización de museos y ha acusado a la derecha de montar "un escándalo político".

"Me sorprende un poco que la derecha haya querido montar un gran escándalo alrededor de esto", ha argumentado el titular de Cultura, quien ha asegurado que los centros museísticos españoles y "lo que ofrecen, hoy en día, no tienen nada que ver con lo que ofrecían hace 50 años".

"Los museos españoles van abriéndose a nuevas miradas y a nuevas lecturas desde hace muchos años, son obras vivas que van adaptándose a los tiempos", ha argumentado Urtasum en una entrevista en Radiocable recogida por Europa Press en la que no ha concretado ningún plan para la descolonización de los museos, ni tampoco la posibilidad de devolución de obras a países que fueron colonia.

Urtasun ha mencionado, a colación de la polémica sobre la descolonización, que "directores de grandes museos de España explicaron ayer que ya van aplicando este tipo de cosas desde hace algún tiempo" y ha expresado la voluntad de su departamento de dar continuidad a esto.

"Lo que dije en la comparecencia es que continuaremos con este tipo de cosas que, por otra parte, es algo que hacen los museos y los expertos", ha indicado Urtasun.

Preguntado por las obras expoliadas por el régimen franquista y los planes del Ministerio para la devolución a sus dueños, Urtasun ha asegurado que su departamento tiene en marcha un proceso de registro y catalogación de estas obras en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

"Todavía no está completado, y cuando lo esté daremos el número y explicaremos cómo lo vamos a hacer", ha indicado el ministro. Asimismo, ha mencionado otros proyectos en marcha en virtud de la Ley de Memoria Histórica como la digitalización de archivos correspondientes a más de 150.000 refugiados que se encuentran en París.

"Estamos tratando de digitalizar todos esos archivos, entre otros el expediente de Jorge Semprún, para que sean más accesibles para las asociaciones de memoria y para los familiares", ha añadido el ministro quien ha reconocido su intención de "dar impulso" a estas actuaciones.

CANCELACIÓN DE OBRAS y TAUROMAQUIA

Sobre la cancelación de obras y festivales en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas en los que existen gobiernos de coalición con Vox, el ministro se ha comprometido a "estar muy pendientes y reaccionar" desde el Ministerio. En este sentido, se ha referido a casos como el del director artístico Juan Mayorga o el intento de retirar la subvención al Premio Miguel Hernández por parte del Ayuntamiento de Orihuela, lo que Urtasun ha calificado de "aberración", así como a la cancelación del festival Periferias de Huesca.

El ministro ha reconocido que "las cosas son muy complejas" y desde el ministerio "se está viendo de qué manera se puede ayudar, porque hay algunos ayuntamientos que quieren mantener esa programación y eso es más complejo; no existe una respuesta estándar vamos viendo caso por caso", ha explicado el titular de Cultura.

Precisamente ha asegurado que una de las funciones que se pretende dar a la nueva Dirección General de Derechos Culturales "es la defensa de la libertad de expresión y la lucha contra cualquier tipo de censura". "Cuando tengamos esta dirección general de Derechos Culturales creada va a desarrollar una serie de medidas para que esos derechos sean plenos para el conjunto de la ciudadanía y lo vamos a hacer en consenso con el sector", con quien se ha comprometido a abrir un diálogo. "Ésta va a ser una de las cosas centrales de nuestra gestión en los próximos meses", ha añadido el dirigente de Sumar.

Por otra parte, ha reiterado su postura contraria a la tauromaquia aunque ha reconocido de nuevo que el dinero aportado por el Ministerio a estas actividades "es muy, muy poco, prácticamente inexistente".

"He sido un firme defensor de los derechos de los animales y creo que las tradiciones evolucionan y que hay una mayoría de la sociedad española que no considera en estos momentos que la tortura animal sea aceptable; a partir de aquí, lo que he dicho es que vamos poco a poco a dialogar para ver exactamente qué medidas podemos tomar".