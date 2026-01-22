Urtasun lamenta el cierre de la librería Tipos Infames por la "gentrificación": "Es una pésima noticia para el país"

El ministro de cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025, en la librería Rafael Alberti, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). El ministro de Cultura participa en la present - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha lamentado el cierre de la librería Tipos Infames, especializada en narrativa independiente, que este jueves ha anunciado que cerrará las puertas de su local de Malasaña a mediados de febrero víctimas de la "gentrificación" tras 15 años en activo.

"El cierre de una librería siempre es una pésima noticia para el país en su conjunto, porque librerías como estas son auténticas infraestructuras culturales de nuestro país", ha asegurado Urtasun durante la presentación del Barómetro de Hábitos de Lectura 2025 que ha elaborado la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

El titular del departamento de Cultura ha mandado un "abrazo" a los dueños -Curro, Alfonso y Gonzalo- y ha explicado que aunque desde el Ministerio están "absolutamente volcados" en la protección de librerías independientes, es necesario que las administraciones tomen medidas contra la gentrificación. "Muchas veces pone en peligro estructuras culturales tan fundamentales como una librería", ha añadido.

Además, ha recordado que, en un intento por "mimar" y "cuidar" estos espacios, se han puesto en marcha programas como el llamado 'Relevo', para que libreros que dejan el oficio se puedan poner en contacto con jóvenes que quieran empezar y dar continuidad a la librería, o el acuerdo suscrito con Correos para que las librerías puedan mandar ejemplares a los hogares a precio competitivo, sin sufrir contra las grandes plataformas.

Tras el anuncio de la que fuera Premio Librería Cultural 2021, los dueños de Tipos Infames han recibido numerosos apoyos. En un vídeo difundido en sus redes sociales, han lamentado tener la misma suerte que "muchos negocios locales" de verse abocados a "echar el cierre" por la gentrificación.

"Queremos aprovechar el momento para agradecer a muchísima gente, a lectoras, lectores, editoriales. Toda la gente que de una forma o de otra ha formado parte de este bonito proyecto que ha durado más de 15 años, pero del que nos tenemos que despedir", han explicado los dueños.

A pesar de que reconocen sentirse "tristes" por el fin del proyecto, también se han reivindicado "satisfechos" tras conseguir que durante una década y media Tipos Infames estuviera "en el mapa de las librerías de España" y consiguiera ser "referencia" en algunos casos.

La que fuera "el proyecto de tres amigos" a hecho un llamamiento a sus seguidores a acompañarles en esta despedida que se prolongará hasta mediados de febrero y poder así "dilapidar el tiempo" con sus fundadores.

MUESTRAS DE APOYO

Esta publicación se ha llenado de muestras de apoyo. Entre ellas, destaca la del chef José Andrés, quien ha preguntado qué es lo que necesitan los fundadores para "cubrir y aguantar".

También han trasladado muestras de apoyo políticos madrileños, periodistas, personalidades del mundo de la literatura así como editoriales y otras librerías.

Entre ellos están las portavoces de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y en la Asamblea, Manuela Bergerot. La primera de ellas ha reivindicado la labor como "espacio cultural clave" en la capital y ha lamentado que se esté "quitándole a la ciudad todo lo bueno que tiene para convertirla en un parque temático para ricos y turistas". Bergerot ha incidido en la misma idea, remarcando que Madrid es un espacio donde "los pequeños comercios y la cultura no tienen cabida".