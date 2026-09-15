Urtasun reivindica el legado feminista del Lyceum Club Femenino: "Aún hay quien pretende olvidar el exilio"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios de comunicación en la Fundación Ortega-Marañón, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha inaugurado este martes la exposición 'Lyceum Club Femenino' y ha reivindicado el legado feminista y democrático de esta entidad con motivo de su centenario, al tiempo que ha advertido de que "aún hoy hay quien pretende olvidar lo que significó ese exilio o negarlo y negar también a esas muertes".

"El franquismo desmanteló esas redes comunitarias y proyectos colectivos que tuvieron su origen en el Lyceum. Se apagó la música del Lyceum, se dijo adiós a la poesía, a la discrepancia, a los derechos de las mujeres y las libertades. Nos encontramos con un pueblo sometido a la violencia de las armas, reprimido, asesinado o forzado al exilio. Aún hoy, en 2026, hay quien pretende olvidar lo que significó ese exilio o negarlo y negar también a esas muertes, y negar a los hijos y a las nietas de aquel destierro y de aquel dolor", ha afirmado el ministro en la sede de la Fundación Ortega-Marañón, antigua Residencia de Señoritas.

El ministro ha señalado que cada vez que se recuerda la actividad política, social y cultural del Lyceum y de sus socias se está hablando también del presente, ya que su "memoria y su ejemplo de integridad y ciudadanía han prevalecido en el tiempo". A su vez, Urtasun ha destacado dos lecciones del Lyceum que considera especialmente vigentes.

"El poder de las ideas porque las ideas son poderosas, traspasan los muros por muy gruesos que sean e impulsan grandes transformaciones sociales. Juntarse y hablar en los salones o en las plazas sigue siendo un acto subversivo y muy necesario. En segundo lugar, nos enseñaron la creación de una comunidad de intereses y anhelos compartidos", ha remarcado.

Asimismo, ha reivindicado la exposición como "prueba documental" de un legado que, a su juicio, "no se podrá ocultar jamás" y ha definido la recuperación de esta memoria como "el cumplimiento de un deber urgente con la memoria de España".

"Entre todas y todos estamos logrando extender esa comunidad de las mujeres del Lyceum, implicando a instituciones públicas agentes y asociaciones culturales y educativas a lo largo y ancho de nuestro país. Es un orgullo, pero es, sobre todo, el cumplimiento de un deber urgente con nuestra memoria, como sociedad y como país", ha subrayado.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DEL LYCEUM

La muestra, comisariada por Tània Balló, reúne 184 obras entre originales y reproducciones, procedentes de 37 prestadores nacionales e internacionales. La exposición se articula en cinco grandes ámbitos temáticos que reconstruyen la trayectoria del Lyceum Club Femenino.

El recorrido comienza con 'Pioneras', una sección que contextualiza el nacimienot de la institución y repasa las décadas de transformación social, educativa y cultural protagonizadas por las mujeres españoles, así como la circulación de ideas procedentes de las redes feministas y transnacionales.

A continuación, 'Nuestro Club' aborda la fundación de la asociación en 1926, inspirada en otros Lyceum europeos, y repasa la organización y las actividades impulsadas por sus socias en las distintas sedes que ocupó la entidad, primero en la Casa de las Siete Chimeneas, actual sede del Ministerio de Cultura.

En el apartado denominado 'Las Socias', se presentan muchas de las mujeres que formaron parte de la asociación en un mural de once metros de longitud. "Aquí lo que hemos hecho es un gesto contemporáneo, ya que hemos cogido este censo, lo hemos contemporaneizado y hemos buscado nombre por nombre los nombres propios. Hay muy poca documentación originaria porque se destruyó", ha señalado la comisaria Balló.

DOCUMENTOS INÉDITOS CLAVE PARA LA HISTORIA DEL LYCEUM

Entre los materiales expuestos figura por primera vez el llamado censo Zubiaurre, una libreta conservada por la familia de Pilar de Zubiaurre que ha servido de base para las investigaciones y que ha permitido ampliar en más de un centenar el número de socias identificadas.

Junto a él se encuentra el censo conocido hasta la fecha, enviado a Zenobia Camprubí, que ha contribuido a profundizar en el conocimiento de las integrantes de la asociación. Los recibos de la familia de Rosario Lacy aportan nuevas evidencias sobre el alcance de la organización, entre ellas un carné con el número 721. Junto a este, se encuentran los carnés de socia de Concha Méndez, Nonnie Reineke, Rosario Lacy y Concepción Magallanes.

Entre los objetos más relevantes figuran varios de los ejemplares recuperados de los fondos de la biblioteca del Lyceum, que conservan el sello de la institución. También se exponen diversas cartas que documentan la estructura, organización y funcionamiento del Club, el informe de agentes falangistas sobre el estado de su sede al final de la guerra y el álbum de la Casa de los Niños.