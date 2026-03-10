El Vaticano saca a la luz un 'Redentor' inédito de El Greco oculto bajo una falsificación

Museos Vaticanos - Europa Press/Contacto/Francesco Fotia

MADRID, 10 Mar.

Los Museos Vaticanos expondrán el próximo sábado 14 de marzo un 'Redentor' inédito de El Greco que había permanecido oculto durante décadas bajo una falsificación. La pintura se podrá ver en el Palacio Papal de Castel Gandolfo dentro de la muestra 'El Greco al espejo. Dos pinturas frente a frente'.

Según han informado los Museos Vaticanos en un comunicado, la exposición, comisariada por Fabrizio Biferali, presenta este pequeño óleo sobre tabla (45 x 29 cm), realizado hacia 1590-1595 y conservado en la Sala de los Embajadores del Apartamento Pontificio de Audiencias del Palacio Apostólico Vaticano.

La obra procedía de la colección del intelectual y político católico español José Sánchez de Muniáin, que la donó a Pablo VI en 1967, pero su falta de estudios y su carácter inacabado favorecieron que sufriera un importante deterioro y que en los años sesenta del siglo XX fuera repintada por un falsificador, que ocultó las capas originales al redibujar de forma somera la imagen de Cristo.

El 'Redentor' ha sido restaurado recientemente en el Laboratorio de Restauración de Pintura y Materiales Lignarios de los Museos Vaticanos, dirigido por Paolo Violini, en una intervención realizada por la restauradora Alessandra Zarelli y acompañada de análisis científicos del Gabinete de Investigaciones Científicas, a cargo de Fabio Morresi.

Estos trabajos han permitido descubrir bajo la superficie un auténtico palimpsesto pictórico, con dos estratos subyacentes que contienen esbozos de otras dos obras de El Greco, y recuperar cuidadosamente las capas originales, confirmando la plena autoría del maestro cretense.

En Castel Gandolfo, el 'Redentor' se mostrará junto a una pequeña témpera sobre tabla (28 x 20 cm) con San Francisco, procedente de la Fundación A. y M.A. Pagliara de la Universidad Suor Orsola Benincasa, un capolavoro juvenil de alrededor de 1570, cuando El Greco ya había pasado por los talleres venecianos de Tiziano y Tintoretto.

La exposición de las dos pinturas pretende ser un homenaje al Pontífice León XIV, en el año del octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís. Al término de la inauguración tendrá lugar el primer concierto de la temporada 2026 del ciclo 'Música en los Museos'.