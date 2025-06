Violeta Lópiz, Premio Nacional de Ilustración 2025

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Violeta Fernández Lópiz ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ilustración, correspondiente al año 2025, a propuesta del jurado reunido este lunes. El premio está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha valorado a la ilustradora por "su gran creatividad, estilo atmosférico y envolvente, de clara evocación poética y por hacer de cada proyecto una nueva exploración de expresión artística y estética visual única".

Asimismo, el jurado ha señalado que Violeta Lópiz "engrandece el lenguaje del álbum ilustrado mediante un juego en el que busca explotar los recursos plásticos, gráficos y narrativos que este tiene como herramienta. Cada trabajo de Lópiz ofrece un universo nuevo con el que, a través de una estructura sencilla, clara y delicada, nos permite tocar con nuestras propias manos otros mundos".

El Ministerio de Cultura concede este premio con el objetivo de reconocer y distinguir el conjunto de la labor realizada por una ilustradora o ilustrador español en el ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas oficiales españolas.

El premio reconoció en su pasada edición al ilustrador Pep Monserrat, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Sergio García Sánchez, Viví Escrivá, Sonia Pulido, Paco Giménez, María Rius Camps, Luci Gutiérrez o Alfredo González, entre otros.

Violeta Lópiz nació en Ibiza en 1980 y es una ilustradora principalmente de álbum ilustrado. Lópiz ha publicado con las editoriales Kalandraka, Anaya, Edelvives, Siruela, Macmillan, Oxford University Press, Enchanted Lyon, Bruaá Edição, Editions du Rouerge, Editions Didier, Hélium, Cambourakis, Topipittori y Planta Editora.

En 2011 su libro 'Les Poings sur les Îles' fue galardonado con el CJ Picture Book Awards (Corea del Sur). En 2016 recibió el Premio Bienal Ilustrarte (Lisboa, Portugal) con el libro 'Amigos do Peito' con texto del autor brasileño Claudio Tebas, publicado por Brua&á en 2014. También ha sido seleccionada en el 'Salon du livre in Montreul' y en 'Bologna Children Book Fair' en cinco ocasiones.

Entre su bibliografía están 'The Forest' (New York, Enchanted Lyon, 2017), 'Berceuses et comptines d'Amérique du Sud' (Paris, Editions du didier, 2017), 'Amigos do Peito' (Figueira da Foz, Bruaá Edição e Design, 2015), 'I pani d'oro della vecchina' (Milán, Topipittori, 2012), 'La asombrosa y verdadera historia de un ratón llamado Pérez' (Madrid, Siruela, 2012), y 'Les poings sur les îles' (Paris, Éditions du Rouergue, 2011).

Lópiz es colaboradora del periódico El Mundo, El Expresso de Portugal o la revista Iberia. Además, es diseñadora e ilustradora de ropa, interiores, murales, lámparas, portadas de libros, cubiertas de discos y apps. En la actualidad vive y trabaja en Berlín, donde tiene su estudio.