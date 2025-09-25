Visitantes celebran la "buena" organización pero lamentan "demasiada" gente y colas el primer día de la Cómic-Con Málaga

Imágenes de la Inauguración de la San Diego Comic-Con en el Palacio de Ferias y Congresos, a 25 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 25 Sep. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Novo) -

La San Diego Cómic-Con Málaga ha abierto este jueves sus puertas a la primera tanda de visitantes que asisten a la convención, quienes han celebrado la "buena" organización del evento aunque han lamentado que haya "demasiada" gente y colas. "De momento, parece muy organizado", ha asegurado Alice (39 años), en declaraciones a Europa Press.

Alice es portuguesa, una de las 20 nacionalidades que va a reunir la Cómic-Con. Su idea es asistir los cuatro días a la convención junto a Alexandro (41 años), su pareja, y después visitar Sevilla. "No es la primera vez que venimos a España, pero es la primera vez que viajamos a Málaga y Sevilla", ha explicado Alice.

La pareja ha reconocido ser asidua a este tipo de eventos. De hecho, eligen una convención de cómics internacional a la que acudir cada año (este 2025, claro está, ha tocado la San Diego Cómic-Con Málaga). Si bien "todavía no han visto mucho", agradecen la facilidad que, a su juicio, ha existido para recoger las entradas y hacer reservas para asistir a paneles.

Aún así, Alice apunta a que hay "una cola enorme" para acceder al área comercial. Más allá de ello, han venido caracterizados como Legolas --en el caso de Alice-- y Gandalf --en el de Alexandro-- con la idea de pedirle un autógrafo a Luke Evans (Bardo en 'El Hobbit'), uno de los invitados internacionales más destacados. A la hora de hablar con Europa Press, estaban haciendo tiempo antes de entrar en el panel 'Walking the lines', en el que Evans ha participado junto a Aaron Paul (Jesse Pinkman en 'Breaking Bad') y Pedro Alonso (Berlín en 'La Casa de Papel').

Por su parte, Maika (29 años) ha venido a la convención con su pareja y una amiga "que es como si fuera de la familia". En total, han cogido entradas para tres días --jueves, sábado y domingo--, algo que en principio, cree que está "bien".

No pudieron reservar asientos para asistir al panel de 'Walking the line', por lo que han esperado en la cola 'sin reserva' ante el Hall M, donde han estado cerca de tres horas para ver, sobre todo, a Luke Evans. En este sentido, Maika ha comentado que agradecería que hubiese "más puestos de bebidas".

Al margen del panel de 'Walking the line' y Luke Evans, Tatiana --originaria de Mallorca y también asidua a las convenciones-- se ha metido a la cola de 'Marvel Studios. The Infinity Saga', una exposición donde el estudio expone algunos de los objetos más famosos del universo superheroico como el guantelete de Thanos o la lanza de Loki.

En declaraciones a Europa Pres, ha señalado que la organización del evento le parece "super buena", aunque cree que hay "demasiada gente". "No hay muchos carteles explicando donde está cada cosa, pero podemos acercarnos a preguntar a algún trabajador", ha reconocido.

"CAOS DESDE QUE COGIMOS LAS ENTRADAS"

Otros 'fans' se han visto más decepcionados. Es el caso de Marta (32 años), que está con sus amigos Carlos y Ángela, así como la hija de ambos. Así, ha lamentado que la Cómic-Con ha sido un "caos" desde que cogieron las entradas.

Entre otras cuestiones, ha criticado fallos en la web a la hora de reservar los espacios en los paneles o, lo que a su juicio, constituye una falta de oferta de comida para la cantidad de personas reunidas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. "Entiendo que es la primera vez que se hace, pero es como si no hubieran anticipado que estas cosas iban a pasar", ha cuestionado.

Al margen de ello, también se ha mostrado contrariada por los precios de las fotos con los artistas y sus autógrafos. "Nos hemos gastado para venir los cuatro días y luego me piden otros 90 para hacerme una foto", ha lamentado.