Vivienda licita por 1,4 millones la recuperación de las Bajadas Cubiertas del Palacio Real y conexión con Campo del Moro

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana invertirá cerca de 1,4 millones de euros en esta actuación a través del Programa de Rehabilitación Arquitectónica. - MINISTERIO DE VIVIENDA

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha licitado por cerca de 1,4 millones de euros el concurso de proyectos para la recuperación de las Bajadas Cubiertas del Palacio Real de Madrid y su conexión con los jardines del Campo del Moro, una actuación que permitirá abrir al público espacios hasta ahora poco conocidos del conjunto palaciego y mejorar la accesibilidad a estos jardines.

El concurso, promovido a través de la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, cuenta con un presupuesto de licitación de 1.398.914,03 euros (IVA incluido) y contempla la selección de una propuesta integral mediante la intervención de un jurado independiente. El ganador recibirá un primer premio de 30.000 euros, mientras que se concederán un segundo premio de 20.000 euros, un tercero de 15.000 euros y dos accésits de 10.000 euros cada uno (IVA excluido).

Además, al ganador se le adjudicará el contrato para la redacción del proyecto y la dirección facultativa, con un plazo de ocho meses para elaborar el documento y un importe estimado de 1.326.314,03 euros (IVA incluido).

El presupuesto de ejecución material previsto para las obras asciende a 7,21 millones de euros, a los que se suman otros 750.000 euros estimados para la implantación museográfica. Ambas partidas estarán financiadas íntegramente a través del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico del Ministerio.

RECUPERACIÓN PATRIMONIAL Y NUEVOS RECORRIDOS

La actuación busca recuperar y consolidar las Bajadas Cubiertas, preservar sus valores patrimoniales y acondicionar estos espacios para que puedan ser visitados por el público, con las correspondientes medidas de seguridad, iluminación y control de accesos.

Asimismo, el proyecto deberá resolver la conexión accesible entre los distintos niveles del conjunto, desde la Plaza de Armas del Palacio Real o el mirador de la Plaza de la Armería hasta las Bajadas Cubiertas, pasando por la denominada explanada de cantería, y finalmente hasta el Campo del Moro.

La intervención contempla también el desarrollo de nuevos recorridos y experiencias para los visitantes, así como la mejora de las relaciones entre el Palacio Real, la Galería de las Colecciones Reales y los jardines del Campo del Moro, actualmente aislados en la práctica del palacio.

Desde el punto de vista didáctico y museográfico, las propuestas deberán plantear una estrategia global para divulgar y poner en valor las Bajadas Cubiertas, diferenciando los espacios destinados a la circulación por las rampas de aquellos orientados a mostrar las características arquitectónicas y la envergadura constructiva de este enclave.

El concurso valorará especialmente la calidad arquitectónica de las propuestas, su funcionalidad, las soluciones bioclimáticas y de sostenibilidad, así como su viabilidad técnica, constructiva y económica.

La actuación se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, con el que el Ministerio financia obras de recuperación del patrimonio cultural español para contribuir a la creación, mejora o mantenimiento de equipamientos y servicios de interés o uso público.