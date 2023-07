Vox se defiende de las críticas de PSOE, PP y Sumar por la cancelación: "La campeona de la censura es la izquierda woke"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de PSOE, PP y Sumar han coincidido este jueves 13 de julio en criticar los recientes casos "execrables" de censura contra obras culturales en España, mientras que el representante de Vox ha afirmado que se trata de "una promoción de la izquierda" y que es precisamente esa izquierda "woke la campeona de la censura".

Manuela Villa (PSOE), Jaime de los Santos (PP), Joaquín Robles (Vox) y Getsemaní de San Marcos (SUMAR) han presentado sus programas electorales en la sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes de Madrid y debatido sobre las principales urgencias del sector cultural. Precisamente, una de las cuestiones tratadas ha sido los casos de censura cultural, que han puesto en el foco a Vox.

"Recientemente a una compañía teatral le han censurado una escena de 'La vida de Brian' por una supuesta ofensa al colectivo transexual. También he escuchado a Irene Montero pedir que se censurasen las canciones de amor romántico o se ha dicho que los libros de Harry Potter dan una visión sesgada de la realidad: la campeona de la censura es la izquierda woke y eso lo sabe todo el mundo", ha señalado Robles.

El representante de Vox ha criticado las subvenciones entregadas al sector, afirmando que lo que se está haciendo es "pagar favores". "Conciben el poder como una herramienta para imponer ideología, pero la mayor de las censuras es una ley de memoria histórica que prohíbe a los profesores de Historia asumir una historia diferente a lo declarado por la doctrina oficial", ha destacado.

El secretario de Cultura del Partido Popular, Jaime de los Santos, también se ha sumado a estas condenas apuntando que la censura es "lo peor que le puede ocurrir a la democracia", si bien considera que los recientes casos son "excepciones execrables" que han contado con "la repulsa absoluta" del PP.

Precisamente, el popular ha salido también al paso de algunas críticas recibidas en el debate respecto a este tema por parte de PSOE y Sumar, que han recordado que las supuestas cancelaciones se han producido en sitios en los que cogobernaban con Vox.

"Las personas que han llevado a cabo esas supuestas censuras se equivocan, como el que en las ruedas de prensa en Moncloa no permite acceder a determinados medios de comunicación o deja caer que, si tiene la suerte de gobernar, podrá repartir carnets de buenos y malos periodistas", ha apuntado.

"Censura no, de ningún tipo, pero no podemos hablar de vuelta a un oscurantismo que no es real y no hay ningún artista pensando qué puede hacer o no, porque no se va a ver cortapisado. Nosotros estamos en el medio y nos lo ponen difícil", ha lamentado De los Santos.

LEY GENERAL PARA "FRENAR OLA DE CENSURA"

La representante socialista, Manuela Villa, ha reclamado una Ley General de la Cultura que "otorgue seguridad jurídica al sector, con especial hincapié a la censura y creación artística". "Vivimos un momento preocupante con esta ola de censura, con seis o siete ejemplos de Gobiernos con PP y Vox", ha alertado.

Villa considera que esta situación está "generando un ambiente lúgubre" en el sector y un "estado de autocensura" para los creadores. "Además, el PP y Vox argumentan que la izquierda también censura, algo en lo que estoy en desacuerdo. Imagino que ellos estarán interesados en llegar a este pacto que he pedido para proteger la libertad de creación artística", ha afirmado.

Asimismo, considera que el PP con sus pactos "está dando" la cultura a Vox, que tiene "una idea zombificada" del sector. "Tienen la idea de algo que sucedió alguna vez en la nación española, que ellos echan de menos pero ya no es así. Y además, es ofensivo que denominen paniaguados a las personas de la cultura que reciben subvenciones, porque también lo hacen los agricultores, la aeronáutica o la banca y no los llaman igual", ha criticado.

"NO BASTA CON DECIR QUE SON UNOS CAFRES"

Por su parte, la representante de Sumar se ha dirigido al líder del PP para afear que "no basta con decir que (los casos de censura) son casos aislados" ni que en los lugares en que se cogobierna con Vox donde se ha producido la cancelación "se diga que son unos cafres y ya".

"Borja Sémper, para defender que está en contra de la censura, entra a confundirnos en el terreno de la mal llamada cancelación y es lo que está permitiendo que se le regale todo el marco a la ultraderecha" ha lamentado, tras recordar que el pasado 6 de julio la líder de Sumar, Yolanda Díaz, envió una propuesta de pacto de Estado contra la censura y por la libertad a todos los candidatos a las elecciones. "A día de hoy, no ha habido respuesta", ha concluido.