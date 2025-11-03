World Monuments Fund crea el Instituto Suzanne Deal Booth para la preservación del patrimonio cultural mundial

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

World Monuments Fund (WMF) ha creado el Instituto Suzanne Deal Booth para la preservación del patrimonio cultural mundial, que unificará la formación, los convenios académicos, la investigación y la innovación de WMF bajo un marco colaborativo común.

Así lo ha expresado WMF en un comunicado, en el que también informan de que esta iniciativa está financiada con 19 millones de dólares que forman parte de una campaña de dotación de 60 millones con motivo del 60º aniversario de la organización. "Un esfuerzo histórico destinado a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la preservación del patrimonio cultural mundial", ha explicado WMF.

El Instituto Suzanne Deal Booth se apoya en las seis décadas de WMF "conectando a expertos, estudiantes y profesionales", y ampliando los programas de formación actuales, como 'Bridge to Crafts Careers' en Estados Unidos, el 'Kanazawa Gold Leaf Conservation Program' en Japón y el 'Sala Bakheng Conservation Program' en Camboya.

Según ha informado WMF, el Instituto establecerá escuelas de campo y centros internacionales de formación para desarrollar a la próxima generación de profesionales del patrimonio. También promoverá nuevas alianzas con instituciones académicas y profesionales para realizar investigaciones y dar forma al futuro del sector. Las actividades financiadas por esta nueva dotación comenzarán en 2026.

"El Instituto Suzanne Deal Booth abre un nuevo capítulo en los 60 años de historia de World Monuments Fund", ha afirmado el vicepresidente senior de Estrategia Global de Preservación de WMF y director fundador del Instituto, Dr. Jonathan S. Bell. "Al reunir alianzas estratégicas, formación especializada e intercambio profesional, construiremos una capacidad global que amplíe y fortalezca el campo de la preservación del patrimonio", ha subrayado.

El Instituto ha sido posible por la donación de 10 millones de dólares de Suzanne Deal Booth, defensora de la preservación del patrimonio cultural, coleccionista, filántropa y viticultora. También cuenta con donaciones adicionales de 2,5 millones de dólares de la Gerard B. Lambert Foundation, 1,5 millones de dólares de la filántropa Denise Littlefield Sobel y 5 millones de dólares de la filántropa Virginia James.

"Al celebrar sesenta años de impacto, World Monuments Fund no solo reflexiona sobre su historia, sino que construye su futuro", afirma la presidenta y directora ejecutiva de World Monuments Fund, Bénédicte de Montlaur, en el escrito. Además, ha añadido que estos fondos "garantizan que WMF pueda seguir respondiendo a los desafíos cambiantes del mundo y proteger los lugares que conectan a todos".

Según la organización, la financiación de la Gerard B. Lambert Foundation, de Denise Littlefield Sobel y de Virginia James ampliará aún más el alcance del Instituto, impulsando nuevas iniciativas que fomenten el desarrollo profesional, la gestión sostenible de espacios verdes y la preservación digital", explica la organización en el comunicado.

Continuando su apoyo al programa 'Cultivating Resilience', la contribución de la Gerard B. Lambert Foundation rinde homenaje a la horticultora, jardinera, filántropa y coleccionista de arte estadounidense Rachel Lambert 'Bunny' Mellon. Su donación contribuirá a crear la iniciativa 'Greenspace Heritage Training', que capacitará a las comunidades para cuidar jardines, parques y paisajes históricos frente al cambio climático.

Por su parte, la donación de Denise Littlefield Sobel permitirá crear la Iniciativa de Archivos de WMF, un proyecto destinado a modernizar los sistemas de archivo de WMF y garantizar "que seis décadas de documentación sobre conservación permanezcan preservadas y sean accesibles mediante tecnologías digitales avanzadas", según ha informado WMF.

El apoyo de Virginia James irá destinado al programa 'Bridge to Crafts Careers' de WMF, que ofrece formación práctica para jóvenes artesanos en el ámbito de la preservación. "Estas iniciativas representan un momento decisivo para World Monuments Fund en la conmemoración de sus sesenta años de impacto. Con el 75 % de su objetivo de 60 millones de dólares ya asegurado, la campaña refleja el compromiso a largo plazo de WMF con el futuro del patrimonio cultural", afirma la organización.

En este sentido, han asegurado que el 25 % restante será "fundamental" para ampliar el alcance de WMF y permitir que la organización responda a los desafíos globales emergentes desde el cambio climático y la recuperación tras crisis hasta la educación y la innovación, como zanja el escrito.