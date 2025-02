Yolanda Díaz asegura que el Estatuto del Artista regulará la IA en relaciones laborales de creadores: "Hay que actuar"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que el Estatuto del Artista regulará la inteligencia artificial (IA) en las relaciones laborales del sector de la cultura. "Tenemos que actuar", ha precisado durante el coloquio 'Pioneras' organizado por el diario digital Artículo 14.

Díaz ha reiterado que la "modernización" del Real Decreto del 85, que está negociando con el sector, pasa por defender a la cultura del uso de la IA, aunque en el caso del Estatuto del Artista solo tendrá que ver con las relaciones laborales. Aun así ha calificado la norma de "muy novedosa", "importante" y "bien bonita".

"Me apasiona la inteligencia artificial, fui portavoz como diputada en esta materia. Llevo desde que he llegado al ministerio, no solo avanzando en la ley Rider, sino que he hecho una comisión de expertos que nos acompañan en el uso de inteligencia artificial en las relaciones laborales, que es el debate de manera central. Con esta norma también regulamos en la relación laboral la IA, que, como vengo diciendo, no es tan artificial y mucho menos en la cultura", ha apuntado.

Por otro lado, Díaz ha repetido que el Estatuto modernizará la relación laboral de los profesionales de la cultura y abordará el trabajo infantil en medios y redes sociales, estableciendo límitesde edad y condiciones específicas.

"Vamos a establecer el límite que el Ministerio de Juventud e Infancia nos indiquen, que no se puede menos de dos meses", ha señalado sobre la participación de menores en producciones audiovisuales y publicitarias.

El proyecto de Real Decreto pretende actualizar aspectos como los tiempos de trabajo, condiciones de ensayo y otras singularidades del sector cultural, con el objetivo de modernizar y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del ámbito.

Fuentes del minsiterio de Trabajo especificaron que regulan la figura del contracto artístico e incluyen a los youtubers e instagramers. Esta medida es un primer "borrador" que presentó en febrero al sector cultural y tenían un plazo de 15 días para contestar. También se busca que las empresas culturales, ya sean del mundo audiovisual o teatral, estén obligadas a incorporar al mediador de intimidad para "garantizar que cuando se dice 'acción' se cumpla con el consentimiento y lo acordado en el guion" y para evitar situaciones de acoso.

Por último, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Cultura han dispuesto en el Estatuto del Artista dos disposiciones adicionales, por las que se comprometen a abrir una mesa con el sector para establecer programas de transición profesional y a abrir una mesa para estudiar el sistema de representatividad