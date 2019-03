Aixa de la Cruz publica 'Cambiar de idea': "No es ningún avance feminista que una mujer pueda alardear de un 'lolito'"

Publicado 22/03/2019 16:28:12 CET

La escritora Aixa de la Cruz publica 'Cambiar de idea' (Caballo de Troya), una suerte de memorias de la autora justo antes de cumplir treinta años en las que reflexiona sobre el proceso de adquisición de "conciencia feminista", un movimiento que "no aspira a ninguna inversión de roles" entre hombres y mujeres.

"Ahora se habla de la diferencia entre el feminismo radical y el liberal o de derechas, pero este último está olvidando que la aspiración no es invertir los roles, sino dinamitar la idea de diferencia. No es ningún avance feminista que una mujer pueda alardear ahora de tener un 'lolito': ojalá no se abusara de poder en ninguna situación, hombres y mujeres", ha señalado en una entrevista con Europa Press la autora.

Preguntada precisamente por cómo el auge del feminismo puede llegar a cambiar la opinión sobre una obra literaria como 'Lolita', la escritora bilbaína ha recordado que la polémica en torno al libro de Nabokov responde a "la técnica narrativa" y no cree que se pueda juzgar como si la intención del autor fuera la de "legitimar" el discurso del protagonista.

"Hay un narrador ultrasubjetivo en primera persona que hace que tú estés viendo el punto de vista de un tipo con problemas mentales, que estiliza la violencia y el abuso. Es por tanto una indagación sobre la forma en que funciona la mente de un tipo perverso", ha defendido, tras reconocer que esta identificación entre autor y personaje es "un error bastante común".

Tampoco cree que haya que revisar textos escritos en un contexto ideológico distinto a la actualidad con el ánimo de juzgar "moralmente" a sus autores. "No hay que dejar de leer a Shakespeare porque Otelo sea racista, solo hay que leer a Shakespeare sabiendo que Otelo es racista", ha añadido.

En las letras españolas hay "machismo", pero "del mismo tipo que en otros ámbitos laborales". "Sí que he notado esa tendencia a invisibilizar discursos de mujeres en mesas de debate y, hace unos años, con los libros de mujeres había comentarios que acompañaban a la crítica diciendo si la autora estaba buena o no, pero creo que en eso hemos mejorado muchísimo", ha resaltado.

LO FEMENINO "ANTILITERARIO"

Una de las ideas de cambio que De la Cruz recoge en este libro es respecto a su propia escritura, después de "haber sentido durante muchos años" que los valores femeninos en literatura eran "antiliterarios". "Antes tenía la sensación de que de lo peor que te podían acusar era de caer en todo aquello que se consideraba femenino, desde cualquier alarde de sentimentalismo a cualquier introspección excesiva hacia lo corporal, como escribir sobre la menstruación", ha lamentado.

En 'Cambiar de ideas', De la Cruz hace un recorrido personal de distintas situaciones vitales para terminar hablando de cómo el feminismo ha llegado a influir en los últimos años --el libro lo comenzó a escribir en 2017, antes de la explosión del movimiento 'metoo'-- tanto en su forma de escribir como de relacionarse. Pero también es una búsqueda para "aprender a enfrentarse al dolor del otro sin filtros".

UN ACCIDENTE "BRUTAL"

La autora de novelas como 'La línea del frente' o 'Modelos animales' y doctora en Teoría de la literatura y Literatura Comparada considera a este libro como una obra que "intenta contar las diferentes etapas" por las que ha pasado para "llegar a adquirir la madurez", hablando desde relaciones bisexuales a una complicada relación paternal.

"El accidente brutal de una amiga mía me obligó a replantearme la distancia que tenía con lo que me rodeaba: la verdadera clave está en aprender a enfrentarte al dolor del otro sin filtros", ha concluido, tras reconocer que con 'Cambiar de ideas' tiene "la sensación de haber dicho todo lo que se quería decir". "Si ahora estoy unos años callada, pues no pasa absolutamente nada", ha terminado con humor.