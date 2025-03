Alba Moreno (@físicamr) explica la ciencia de manera sencilla: "Las centrales nucleares deberían permanecer abiertas"

La divulgadora lamenta las críticas de otros científicos: "No creo que tú por usar más palabras técnicas seas más riguroso"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La divulgadora científica Alba Moreno, conocida en redes sociales como '@físicamr', ha publicado su primer libro, 'La vida es física. Desde los átomos hasta los agujeros negros', en el que explica las leyes de la física de manera sencilla y creativa.

"Las centrales nucleares deberían 100% permanecer abiertas. Hay mucho miedo porque ha habido problemas muy mediáticos, pero las centrales nucleares son de las fuentes de energía que tenemos más limpias a día de hoy, con menos riesgo, y creo que deberían seguir abiertas y utilizándose en España", ha señalado la autora en una entrevista a Europa Press.

Ante los "muchísimos bulos" sobre energías nucleares que hay, Alba Moreno ha animado a la gente "a que se informe" y ha puesto como ejemplo que "comerse un plátano, que tiene un tipo de potasio, te da una dosis de radiactividad más alta que vivir un año en una central nuclear".

Entre las consecuencias negativas de que se cierren las centrales nucleares, ha destacado que habría que hacer un mayor uso de las energías renovables que "necesitan muchísimo espacio, como pueden ser placas solares o molinos eólicos": "Necesitan prácticamente romper ecosistemas y mucha extensión de terreno".

'La vida es física' es un libro que está atravesado por "píldoras" sobre la historia de la física, casos prácticos y ejemplos cotidianos que ayudarán a entender "lo fácil que puede ser la física, desde los átomos hasta los confines del universo".

"Es un recorrido en la física desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde la física de partículas hasta la cosmología, los agujeros negros, lo más inmenso que te puedas imaginar", ha explicado la escritora, a la que le costó mucho aceptar el escribir esta obra porque tenía "un poco el síndrome del impostor": "No me veía capacitada para escribir un libro, pero le eché ganas, muchas horas, mucha investigación, mucho estudio y a día de hoy es lo más bonito que he hecho".

Para Alba Moreno, que cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales y es graduada en Física Teórica, el concepto que más le ha costado explicar de una manera sencilla es la física cuántica, ya que "es muy compleja, muy poco intuitiva" y por ello le parece "muy complejo" buscar ejemplos de la vida cotidiana que lo relacionen.

DAR UN ENFOQUE "MUCHO MÁS COTIDIANO" A LA CIENCIA EN LOS COLEGIOS

La experta, cuyos referentes son Jocelyn Bell, Lise Meitner o Vera Rubin, defiende que en los colegios hay que darle a las áreas STEAM un enfoque "mucho más cotidiano". "Entender que la física y la ciencia están en tu día a día, en todas las cosas que te rodean y te conforman, para que puedas entender los procesos y de dónde vienen las cosas que creo que es lo bonito de la física, entender cómo funciona el mundo que te rodea", ha propuesto.

Sobre cómo hay que fomentar las vocaciones STEAM en las niñas, Alba Moreno apuesta por visibilizarlo. "Yo creo que es tan fácil como visibilizarlo, que hay mujeres que estudiamos carreras científicas, que somos totalmente válidas y totalmente capaces de ello y de llegar a puestos de alto nivel y conseguir cosas", ha dicho.

En este punto, ha alabado la figura de la astronauta reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sara García, a quien ve como un referente máximo. "A mí ella me encanta, me fascina, no la conozco personalmente pero sí he hablado con ella y para mí es súper importante su papel, es súper importante ella, me parece que transmite un mensaje súper bonito y para mí es uno de mis grandes referentes a día de hoy", ha apostillado.

No obstante, Alba Moreno descarta seguir los pasos de Sara García y convertirse en la segunda mujer astronauta de España, ya que le "daría mucho miedo". "Yo no me atrevería tanto, no podría ser astronauta, prefiero quedarme en el centro de control. Me dan mucho miedo los espacios cerrados, son muy claustrofóbicos y no superaría las pruebas físicas, son muy exigentes", ha apuntado.

Aunque reconoce que ha recibido "muchísimos" comentarios positivos por su divulgación de la ciencia y está muy agradecida por ese apoyo, lamenta haber recibido críticas de otros científicos por su forma de expresarlo.

"Parece que tengo menos rigurosidad por explicarlo de una forma como yo se lo explicaría a mis amigos y no estoy para nada de acuerdo con eso, no creo que tú por usar más palabras técnicas seas más riguroso, lo importante es la información que estás dando que esté totalmente bien y que sea coherente, y al fin y al cabo si tú quieres llegar a un amplio número de personas y quieres que la ciencia llegue a todo el mundo tienes que hacer que todo el mundo te entienda, así que yo más que como algo malo lo veo como una herramienta, que es como yo siempre me he expresado y es como me expreso en redes y me funciona", ha manifestado.

La divulgadora científica relata que, por lo general, improvisa los temas sobre los que habla. "Hay días que estoy en mi casa y se me ocurren muchos temas, o estoy en la calle y veo un tren y se me ocurre otro tema, y también tengo que estar muy pendiente de la actualidad, siempre tienes que estar como al día para que, nada más surja alguna noticia, ponerte corriendo a buscar información y grabar", ha comentado.

Los contenidos que mejor funcionan y más impacto tienen en sus redes sociales son, según asegura, aquellos vídeos en los que relaciona la física con la vida cotidiana.

UN ERROR DARLE ATENCIÓN A LOS NEGACIONISTAS

En sus publicaciones también recibe comentarios de negacionistas, aunque no suele "entrar al trapo". "Suelo pasar, creo que es un gran error darle atención a ese tipo de comentarios que son totalmente destructivos, y creo que la desinformación es muy peligrosa y en el momento en el que tú estás respondiendo a esos comentarios y le estás dando voz, estás propagando un poco eso, así que yo suelo mantenerme al margen siempre que puedo. Yo lanzo mi conocimiento el que quiera que lo coja y el que no, no", ha zanjado.

En este sentido, Alba Moreno ha recalcado que la manera de combatir la desinformación y las 'fake news' es "aprendiendo a contrastar, aprendiendo a leer, aprendiendo a no quedarte solo con lo que tú ves en Internet": "Siempre tienes tú que saber buscar la información y saber crear tus propios pensamientos críticos a partir de eso".

Respecto a que el Gobierno haya incorporado a al menos un científico a cada ministerio como asesor, la divulgadora considera que es una idea "increíble" porque las personas que estudian carreras de ciencia aprenden a enfrentarse a problemas "muy amplios y buscar la solución más acertada de resolverlos".

Sin embargo, no se plantea incorporarse al Gobierno como asesora científica ya que ve su futuro "en algo mucho más académico". "Me gustaría hacer investigación y doctorarme en Física Teórica", ha concluido.