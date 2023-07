Alice Kellen ilumina Maine con 'Donde todo brilla': "Me parece un reto lograr que la gente joven decida leer un libro"

Cree que la IA "tendrá su efecto en el mundo literario" aunque defiende que la esencia "no se puede crear de forma artificial"

PORTLAND (MAINE), XXX (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Martínez)

'Donde todo brilla' (Planeta) es la nueva novela de la escritora valenciana Alice Kellen, cuyo seudónimo es incapaz de ocultar ese aura especial que contagia a lectores de todas las edades, jóvenes y adultos. De visita por Portland (Maine, Estados Unidos) para promocionar su último libro, Kellen reconoce a Europa Press que "es todo un reto lograr que la gente joven decida leer un libro" y no se amilana a la hora de cumplir esta premisa con "responsabilidad" e "ilusión".

"Cuando te diriges a un público más joven tienes una responsabilidad y hay que tener cuidado con las formas. Es un público que tiene muchos estímulos y que vive ahora mismo un momento muy complicado por todo lo que hay alrededor: tanto ruido, las redes sociales, el contenido audiovisual, el estilo de vida... Me parece un reto conseguir ahora mismo que una persona joven, con todo eso, decida coger un libro, abrirlo y concentrarse, porque leer implica un esfuerzo que no requieren otras cosas", argumenta.

"Cuando alguien joven me dice: 'he empezado a leer por tus libros' o vienen sus madres y me dan las gracias, me hace mucha ilusión. Tengo mucho público adulto pero me hace más ilusión cuando alguien se engancha a la lectura a raíz de una de mis novelas", subraya la autora superventas, la más vendida en 2022 y uno de los estandartes nacionales de la novela romántica, juvenil y adulta.

Precisamente, al ser preguntada sobre si teme ser etiquetada como autora de literatura juvenil y romántica, Kellen asegura que le encanta este género y defiende la importancia de cultivar la relación con sus lectores, catapultada en parte por las redes sociales. "Ahora mismo buscan el contacto, verte de alguna manera, conocer también a la persona que está detrás, que les cuentes más de la novela o qué te ha inspirado. Ellos quieren compartir", enfatiza.

Al igual que se ha producido una evolución en el trato con sus lectores, la valenciana también ha experimentado el cambio vivido en el mundo editorial, donde comenzó como escritora en el año 2013 con 'Llévame a cualquier lugar', su primer libro que publicó en Amazon.

"El mundo literario ahora mismo es una locura sobre todo para las editoriales, que tienen que estar constantemente renovándose. En los últimos años han surgido un montón de cambios, ya no sólo Amazon, luego aparecieron los audiolibros por ejemplo. Todo esto ha ocurrido en 10 años. Siempre ha habido una evolución y todo iba más lento pero ahora que se transmite a la velocidad de la luz, los cambios también van a la misma velocidad y todos vamos acelerados intentando no quedarnos atrás aunque es imposible", lamenta.

En este punto, Kellen rememora que, cuando empezó su carrera literaria, "estaba en el lugar y momento preciso". No obstante, aunque cree "ahora hay más oportunidades que antes, cuando era impensable que publicaran a alguien de veintipico años y ahora es más fácil en el sentido de que al final es el público el que elige", lamenta que haya "muchísima gente, con muchísimo talento en todos los ámbitos, que no tengan éxito, en el sentido estricto de la palabra".

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) ha venido a añadir más competencia al respecto, un ámbito en el que Kellen expresa sus reparos. "A veces pienso: si no lo miro, no existe" ironiza, al tiempo que señala que le da "miedo" pensar en el impacto que puede tener la IA en muchos sectores, como el de la ilustración, "el primero que ha resultado afectado". "Da miedo pensar que no hay una persona detrás creando aunque también hay que asumir que no se puede recular, ya no se puede ir atrás. Y a nivel literario, por supuesto, llegará un momento en el que tendrá su efecto aunque se quiera retrasar todo lo posible", alerta.

En cualquier caso, Kellen --que se describe como "una romántica"-- defiende la idea de que "la esencia de cada uno, de alguien que dibuja, que canta o escribe, es algo que no todo el mundo puede percibir y es algo que no se puede crear de forma artificial". "Por ejemplo, si me pusieran tres libros de tres de mis autores favoritos, con la cubierta en blanco, con leer la primera página sabría de quién es cada uno, porque distingo su forma de escribir y al final ese autor no es sólo la historia que cuenta sino cómo lo cuenta, su forma de pensar o su sensibilidad, y eso es muy difícil de transmitir. No sabes dónde está, está escondido y es una sensación", apostilla.

TEMAS QUE NO CONOCEN FRONTERAS: "SIEMPRE INTENTO TRANSMITIR ALGO"

'Donde todo brilla' se desarrolla en la imaginaria Cape Town, un pequeño pueblo costero de Maine dedicado al turismo y a la pesca de la langosta. En este ambiente es donde crece y evoluciona la pareja protagonista, River y Nicki, que comparten vivencias y experiencias desde su niñez y hasta la edad adulta, que también se desarrolla brevemente en las antagónicas Boston y Nueva York, que transmiten un ruido del que carece su ciudad natal.

"Todo esto está muy lejos de Valencia", bromea Kellen, que explica que la idea de ambientar la novela al otro lado del charco surgió a raíz de ver un documental en la televisión sobre la pesca de langosta. "Me llamó la atención el tema y empecé a documentarme. Tenía la idea de hacer una historia más coral y familiar, que nunca había hecho, pero no había decidido dónde ubicarla. Me gustó ese contexto de algo tan tradicional como es la pesca de langosta, que se transmite de generación en generación pero que también, en cierto modo, ata a un tipo de vida", detalla.

"La novela refleja así esa dualidad en la que, por un lado, se quiere escapar de un lugar pequeño pero, por otro, también representa todo lo que uno es y me pareció interesante como punto de partida en la historia de Nick y River", puntualiza, sin olvidar a todo un elenco de personajes secundarios que acompañan a los protagonistas a lo largo de su trayectoria vital.

Con más de una quincena de novelas publicadas, que han cautivado a más de dos millones de lectores con títulos como 'La teoría de los archipiélagos', 'El mapa de los anhelos', 'Tú y yo, invencibles', 'Las alas de Sophie', 'Nosotros en la luna' o la bilogía 'Deja que ocurra: Todo lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos', en los últimos tiempos Kellen ha logrado hacer llegar a las estanterías casi un libro al año, una presión que "es muy difícil" quitarse de la cabeza ya que describe el proceso creativo como "meses de tortura mental, para una misma y los que están alrededor".

"El lector no deja de ser el cliente final aunque te elige casi antes de que llegues a las librerías y también es cierto que todo va a un ritmo, hay una exigencia en tiempos y no puedes quedarte atrás. Esto angustia un poco pero todo tiene sus luces y sus sombras", afirma.

"En cualquier caso, al final la novela tiene que ser un poco tuya", asevera. "Cuando estoy en la fase de escritura, sigue existiendo ese momento egoísta de escribir para ti. Porque te tiene que enamorar, te tiene que gustar. Tienes que cerrar ese día y decir: 'me gusta lo que he hecho'. Siempre está esa parte un poco más íntima y no se trata de escribir a la carta porque eso se nota", asevera.

Por todo ello, Kellen cree que una de las razones del éxito de sus novelas --traducidas en casi 30 países, a los que este verano se suma Estados Unidos-- "va más allá de una historia o de cómo escriba cada uno" y radica en "temas que no conocen fronteras, cuestiones cotidianas con las que cualquiera puede verse reflejado o empatizar". "Yo siempre digo que soy muy sensorial escribiendo y soy muy sensible en mi día a día, algo que intento plasmar en mis novelas. Siempre intento transmitir algo", concluye.