Allende regresa a 'La casa de los espíritus': "¿Por qué ahora? Siento en el aire una fascinación por la ultraderecha"

La autora chilena Isabel Allende posa con su nueva novela 'La hora antes del alba', galardonada con el Premio Planeta 2026 - JAVIER OCAÑA - PLANETA

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autora Isabel Allende regresa al universo de 'La casa de los espíritus' 40 años después de su publicación y lo hace en su nueva novela y ganadora del Premio Planeta 2026, 'La hora antes del alba'.

"¿Por qué ahora? Porque justamente siento en el aire una especie de fascinación por la ultraderecha, por los gobiernos autoritarios, por los personajes populistas", ha explicado la chilena en un encuentro con medios de comunicación antes de la llegada a las librerías de la obra.

En ese sentido, ha asegurado que no le ha sido complicado imaginarse lo que ocurría después de 'La casa de los espíritus', que termina en el contexto del golpe militar que provocó la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

"Imaginarlo fue fácil porque conozco lo que es una dictadura, conozco cómo funciona el terror y podía muy fácilmente colocar a mi personaje ahí y cerrar esa pregunta que los lectores se han hecho", ha añadido.

De hecho, en los últimos años ha escrito sobre gente desplazada, inmigrantes, exiliados o refugiados, porque son temas que están en "el aire" y ella se limita a recoger lo que ocurre. "A esto se suma que hay esta tendencia al autoritarismo", ha puntualizado.

Asimismo, ha asegurado que si es consciente de este "terror" es porque actualmente vive en California (Estados Unidos), "bajo el régimen" de Donald Trump.

"Estas cosas son cíclicas y la gente se olvida de lo que ha sucedido antes o no lo sabe. Las generaciones jóvenes no lo saben. Es muy fácil para un joven, por ejemplo, enchufarse con los neonazis, porque no tiene idea de lo que fue el régimen nazi y las consecuencias que tuvo", ha apuntado.

"SIGO SIENDO LA MISMA FURIOSA QUE ERA CON 15 AÑOS"

'Antes del alba' sigue a la protagonista de 'La casa de los espíritus', Alba Trueba, una mujer "fuerte" que se sobrepone a la violencia de la dictadura chilena, que ha maltratado su cuerpo. Allende ha explicado que en sus libros las mujeres luchan contra el patriarcado porque ese tipo de personajes están "por todos lados" en la realidad.

"Toda mi vida, desde que me acuerdo, desde que era chica, he sido feminista --antes que la palabra existiera--. Y eso no ha cambiado nada. En todos mis libros hay mujeres fuertes, en todos mis libros hay una lucha contra el patriarcado que se manifiesta en tantas otras cosas que el patriarcado determina (...) No sé si ha evolucionado o no, pero yo sigo siendo la misma furiosa que era cuando tenía 15 años", ha dicho.

Además, ha afirmado que "gracias a las mujeres sobrevive el mundo", porque son las que "cuidan, protegen, nutren, siembran la tierra, las que crían a los hijos y las que ayudan a morir". "Son las que están siempre ahí en silencio, silenciadas. No porque quieran estar en silencio, sino que porque el sistema la silencia y esos personajes me fascinan. Sobre todo aquellas que son capaces de rebelarse, de sacar fuerzas de cualquier parte", ha apostillado.

"Cuando empecé a leer textos feministas y a trabajar como periodista en una revista feminista, pensaba que esto en 10 años habría cambiado. Me parecía que era tan razonable, tan lógico que en 10 años esta cuestión ya la hubiésemos resuelto. Tengo 84 y ahí seguimos, pero hemos logrado mucho. A la mujer le conviene la democracia. En los gobiernos autoritarios lo primero que se ataca son a los periodistas y la gente de la información y después la mujer", ha avisado.

EL PREMIO PLANETA, UNA "CORONACIÓN"

La autora se alzaba hace unas semanas con el Premio Planeta 2026, que ha calificado como "una coronación". "He tenido muchos premios en esta larga vida escribiendo, pero este fue muy personal: estar ahí, recibirlo de manos del Rey y de la Reina. Rey y reina, ¡eso no existe ya en ninguna parte!", ha narrado.

Por otro lado, Allende ha asegurado que no quiere dar "mensajes" con sus novelas, tan solo contar las cosas cómo las ve, porque no tiene respuestas de nada. "Lo que tengo son preguntas y una curiosidad insaciable por el coraje. Hay ciertas cosas que me emocionan y motivan, por eso escribo. Son aquellas condiciones humanas que a veces son calladas, que a veces ni se notan, que llevan adelante los grandes valores de la humanidad: el coraje, la solidaridad, el amor, el amor por la justicia", ha apuntado.

Aunque Allende no cree en fantasmas, quisiera poderlos ver como Clara del Valle en 'La casa de los espíritus'. En este sentido, ha asegurado que no hay un día en el que no se acuerde de su hija Paula --que murió hace 33 años-- y de su madre.

"Quisiera poder ver fantasmas. Mi abuela tenía sesiones de espiritismo una vez por semana con sus amigas, las tres hermanas Moras. Y me crié con la idea de que se podía invocar a los muertos y que vivíamos rodeados de espíritus. La vida y el mundo me parecen muy misteriosos y acepto ese misterio, pero sin creer en fantasmas. Vivo del recuerdo también. No pasa un solo día en que no recuerde por lo menos una, dos, tres o cuatro veces al día a mi hija. Murió hace 33 años y es como si estuviera conmigo siempre. Y mi madre, que murió hace poco también. Son dos espíritus que me acompañan porque quiero recordarlo", ha añadido.

Allende ha confesado a sus 84 años --es una de las autoras de más edad en recibir el galardón que otorga la editorial Planeta-- que no relee sus libros. "Hay tanto libro bueno para leer... ¿para qué me voy a leer a mí misma? Es como volver a acostarse con el marido del cual uno ya se divorció", ha bromeado al respecto.