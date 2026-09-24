Álvaro Magalhães gana el XXII Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil

El autor Álvaro Magalhães - SM

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor portugués Álvaro Magalhães ha sido galardonado con el XXII Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, un reconocimiento dotado con 30.000 dólares.

El jurado le ha concedido el galardón tras valorar una trayectoria de más de cuatro décadas marcada por "la imaginación, el rigor, la libertad, la originalidad y la innovación".

El autor recibirá el galardón el próximo 1 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), tras imponerse a un total de 20 candidaturas procedentes de diez países iberoamericanos en una convocatoria impulsada por la Fundación SM junto a la UNESCO, el IBBY, la OEI y el CERLALC.

Respecto a los méritos de la obra del autor de Oporto, el jurado ha destacado su capacidad para abordar la literatura para niños y jóvenes sin renunciar a la complejidad, con una escritura que "invita al lector infantil y juvenil a habitar la ambigüedad, a pensar filosóficamente, a aceptar la complejidad y a participar activamente en la creación de sentido".

Asimismo, el fallo ha subrayado que su producción mantiene a lo largo del tiempo "una tensión creativa intensa" capaz de cambiar "de género, de registro y de público sin abandonar el humor, lo lúdico, la imaginación verbal y la ambición literaria".