Anna Burns gana el Man Booker con 'Milkman'

Publicado 17/10/2018 14:09:36 CET

LONDRES, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Anna Burns ha ganado el Premio Man Booker de ficción con su novela 'Milkman', una historia de conflictos de poder durante los años de violencia católica-protestante en Irlanda del Norte.

Burns es la primera escritora de Irlanda del Norte en ganar el premio de 50.000 libras (66.000 dólares), que está abierto a autores en idioma inglés de todo el mundo. La ganadora ha recibido su trofeo de manos de la de duquesa de Cornwall, durante una ceremonia en el ayuntamiento medieval de Londres, según informan medios británicos.

'Milkman' es narrado por una mujer joven que trata con un hombre mayor que usa los lazos familiares, la presión social y las lealtades políticas como armas de acoso sexual. Ambientada en la década de 1970, fue publicada en el momento de auge de las acusaciones de conducta sexual indebida que provocó el movimiento 'Me too'.

"Creo que esta novela ayudará a la gente a pensar en 'Me Too' y me gustan las novelas que ayudan a la gente a pensar sobre los movimientos y desafíos actuales", ha resaltado el filósofo Kwame Anthony Appiah, presidente del jurado.

"Pero creemos que durará, no se trata solo de algo que está sucediendo en este momento. 'Milkman' es una novela muy poderosa sobre el daño y el peligro de los rumores", ha añadido.

Burns ha vencido a otros cinco novelistas, entre ellos los favoritos de las casas de apuestas: 'The Overstory', del escritor estadounidense Richard Powers, y 'Washington Black', del novelista canadiense Esi Edugyan.