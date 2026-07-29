La Asociación de Librerías de Madrid comienza la búsqueda de la sucesora de Eva Orúe en la Feria del Libro

Archivo - Ambiente durante la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 1 de junio de 2024, en Madrid (España). La Feria del Libro se celebra anualmente con el fin de promover el libro, la lectura y la actividad de las empres - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Librerías de Madrid, entidad que ostenta la titularidad jurídica y organizativa de la Feria del Libro de Madrid, inicia desde este miércoles el proceso de selección para la elección de la nueva dirección del evento, cuya incorporación está prevista para finales del mes de septiembre.

La Junta Directiva de la Asociación ha definido el perfil profesional requerido para el puesto, que contempla una dedicación "exclusiva" y tendrá como principal responsabilidad mantener el "prestigio" de la Feria como uno de los grandes eventos culturales en torno al libro, y diseñar y ejecutar un nuevo proyecto estratégico para esta.

La sucesora de Eva Orúe al frente de la Feria del Libro deberá ser una persona con experiencia en gestión cultural, con conocimiento acreditado del sector del libro y una comprensión profunda del ecosistema literario. Entre otros requisitos fundamentales se encuentran capacidad de negociación, adaptación a calendarios exigentes y competencias de liderazgo y dirección de equipos multidisciplinares.

Asimismo, la entidad seleccionadora valorará especialmente competencias en planificación estratégica, captación de patrocinios y dominio de idiomas. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto desde este miércoles hasta el viernes 14 de agosto.

Las personas interesadas podrán solicitar la información completa de la oferta a través del correo electrónico info@libreriasdemadrid.es, desde donde se facilitarán los detalles y la documentación requerida para participar en el proceso.

En una primera fase, las candidaturas serán evaluadas por un Comité de Selección integrado por profesionales del sector: librerías, editoriales y distribuidoras evaluarán los proyectos con total libertad de criterio, independencia y confidencialidad.

Tras esta primera evaluación, se seleccionarán los perfiles que pasarán a la fase de entrevistas, prevista para mediados de septiembre. Finalizada esta etapa, se dará por concluido el proceso de selección con la decisión final de la Junta Directiva de la Asociación de Librerías de Madrid.

La persona elegida se incorporará a finales de septiembre, iniciando un periodo de transición y traspaso de funciones. La nueva dirección tendrá como objetivo consolidar la Feria del Libro de Madrid como uno de los principales eventos culturales de la ciudad, así como impulsar su evolución mediante la incorporación de mejoras en los servicios dirigidos tanto al público visitante como a los expositores participantes.

Con este proceso, la Asociación de Librerías de Madrid reafirma su compromiso con el fortalecimiento y la proyección futura de la Feria del Libro de Madrid como uno de los principales referentes culturales internacionales.

CESE EVA ORÚE

La hasta ahora directora de la Feria del Libro fue cesada el pasado 6 de julio, tras cuatro años al frente de la cita literaria. Posteriormente, la Asociación de Librerías de Madrid pidió "respeto y prudencia" ante las "informaciones, especulaciones y opiniones" publicadas en relación con la decisión adoptada de cesar a Eva Orúe de su puesto al frente de la Feria del Libro de Madrid, una decisión que fue "respaldada mayoritariamente por la Asamblea General celebrada el pasado 9 de julio".

La entidad recordó que la naturaleza del contrato con Eva Orúe "implica que ambas partes no pueden ofrecer más detalles sobre la finalización de su relación laboral", por lo que solicitan compresión respecto a "esta limitación".