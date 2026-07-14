Asociación de Librerías de Madrid pide respeto y prudencia por el cese de Eva Orúe e iniciará el relevo antes de agosto

Archivo - Ambiente durante la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 1 de junio de 2024, en Madrid (España). La Feria del Libro se celebra anualmente con el fin de promover el libro, la lectura y la actividad de las empres - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Librerías de Madrid ha solicitado "respeto y prudencia" ante las "informaciones, especulaciones y opiniones" publicadas en los últimos días en relación con la decisión adoptada de cesar a Eva Orúe de su puesto al frente de la Feria del Libro de Madrid, una decisión que fue "respaldada mayoritariamente por la Asamblea General celebrada el pasado 9 de julio".

Así lo ha pedido la entidad en un comunicado firmado por el presidente de la Asociación de Librerías de Madrid y de la Feria del Libro de Madrid, Luis M. Tigeras.

La entidad recuerda que la naturaleza del contrato con Eva Orúe "implica que ambas partes no pueden ofrecer más detalles sobre la finalización de su relación laboral", por lo que solicitan compresión respecto a "esta limitación".

Por último, la Asociación ha anunciado que el proceso de selección de la nueva dirección de la Feria del Libro de Madrid se iniciará antes de que finalice el mes de julio. Este procedimiento, según señalan, contará con un comité integrado por representantes del sector y tendrá como objetivo "garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la Feria del Libro de Madrid".