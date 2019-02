Basilio Trilles publica 'La espía de Franco', una "radiografía" sobre la posguerra en España con personajes reales

Publicado 01/02/2019 13:30:00 CET

El periodista y escritor Basilio Trilles publica su cuarta novela, 'La espía de Franco' (Almuzara), un thriller que radiografía la España de la posguerra mezclando ficción con personajes reales como el anarquista Miguel Campos.

"La novela transcurre entre julio de 1944 y abril del 1945. España vive momentos de posguerra muy duros y las tropas aliadas están a punto de liberar a Europa del nazismo. Los españoles tienen un papel muy importante. He querido reflejar como era España en ese momento", ha explicado Trilles a Europa Press en una entrevista.

En este sentido, ha querido reivindicar el que los sentimientos, el amor en este caso, "puede triunfar frente a los intereses partidistas o políticos" y que las dos Españas "no son tan diferentes".

Por eso, su protagonista es Letizia, una mujer perteneciente a una familia burguesa, con una madre republicana y un padre coronel del ejército y que se enamora del anarquista Miguel Campos. "Letizia se hace pasar por miliciana, mientras que ella es una agente del cuartel general del ejército franquista", añade.

Letizia es un personaje de ficción, mientras que sobre Miguel Campos, a pesar de ser un personaje real, existen varias leyendas en torno a su muerte. Además, este personaje ya fue descubierto por el escritor en su novela 'El español y la foto de París', en la que cuenta la historia de Amador Anaí.

Campos es uno de sus opositores y estaba "muy considerado" por el ejército ya que había sido varias veces condecorado por De Gaulle. Durante un combate después de la liberación de París, desaparece y nunca más se encuentra su cuerpo.

"Corre el mito de que Campos no ha muerto, sino que ha regresado a España para luchar contra Franco. De hecho, se sabe que durante el desembarco de Normandía, cada vez que capturaba material de armamento alemán, a través de unos cuantos soldados que también eran anarquistas desviaban armas para mandarlas a la guerrilla española que estaba en los Pirineos", relata Trilles.

Sobre esta leyenda el autor opina que "nadie ha podido decir lo contrario" ya que nunca se encontró su cuerpo ni hubo rastro de Campos. "Mi teoría dice que habría vuelto a España para luchar contra Franco. No podremos demostrar ni una cosa ni la otra, por desgracia", añade.

Para el escritor generar una relación sentimental entre un personaje real, como es Campos, y uno ficticio, como Letizia, no ha sido una tarea sencilla. Además, asegura que esta unión es un reflejo de lo que estaba ocurriendo en la época en el seno del Movimiento Nacional, donde muchos estaban "pidiendo un cambio".

Por eso, en el libro cuenta como Franco tenía opositores en esos momentos, que estaban "deseosos" de que dejase el testigo a Juan de Borbón para instalar una Monarquía.

"La historia transcurre cuando las tropas de los aliados están avanzando hacia Berlín y liberan París y Franco "se está jugando mucho". "Hay un tantán en el que se dice que una vez liberada Europa del nazismo, el siguiente va a ser Franco y que los aliados van a pasar los Pirineos y lo van a desalojar del poder. Eso nunca ocurrió pero yo cuento estos entresijos", indica Trilles.

UN REPASO POR LA ESPAÑA DE POSGUERRA

Para contar esta historia, Trilles ha pasado por un largo proceso de documentación e incluso se ha atrevido a representar al dictador "en batín".

"Lo más difícil ha sido novelar y dar diálogo a Franco. Sale como un personaje más en la novela y ahí sí que me he arremangado para darle esos diálogos. He tenido que bucear en sus cartas, en sus discursos, en sus entrevistas, en las memorias de su primo hermano Araújo, etc. Ha sido un atrevimiento pero creo que ha encajado bien", confía.

'La espía de Franco' es una novela histórica con una técnica de thriller. Todo lo que se cuenta ocurrió excepto un episodio ficticio relacionado con Franco. Lo demás, a excepción de Letizia y un novio que tiene en la embajada, todos los personajes dentro de la red de espionaje nazi, son reales y operaron en Madrid y Barcelona, según asegura el autor.

"Han pasado ya muchos años desde que ocurrieron estos episodios por lo que los podemos ver desde una óptica más normal. Yo soy el primero que rechaza una dictadura pero forma parte de nuestra historia. No podemos ocultar lo que ocurrió ni los personajes que vivieron un momento crucial para España", asevera.

En este sentido, Trilles defiende la Transición. "Yo la viví y lo que pasó con personas como Carrillo o Suárez, que pudieron reconciliarse, sirvió para que diéramos ejemplo al mundo. Creo que ahora nos estamos haciendo un flaco favor reavivando esas dos Españas que para mi van de la mano", concluye.

Basilio Trilles (Castellón, 1960) es periodista y escritor. Desde 2005 es director de Altavista Comunicación. Además colaboró con Radio Nacional de España, Cope y la Cadena SER. En la actualidad escribe en las páginas de opinión del diario Levante y es colaborador habitual de los ciclos literarios de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.