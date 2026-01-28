Belarra responde a Pérez-Reverte que Podemos tiene "mejores cosas que hacer" que "llamar al boicot" de Letras en Sevilla

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respondido al autor Arturo Pérez-Reverte, quien ha señalado "presiones" por parte del partido a participantes en el ciclo Letras en Sevilla, que él organiza, para no acudir. Belarra ha asegurado que Podemos tiene "mejores cosas que hacer" que llamar al boicot del evento.

"Tenemos cosas mejores que hacer, la verdad. Lo que tienen ahora mismo es una crisis de legitimidad, de reputación, muy importante. Pérez-Reverte lo que le pasa es que piensa que vive en hace 20 años o hace 30 años. Y, por suerte, nuestro país en las últimas décadas, particularmente en la última década, ha cambiado mucho y cosas que antes se podían hacer -hablar de las dos Españas, colocarse en un lugar equidistante para no mojarse- ya no es posible", ha asegurado Belarra en el programa 'Todo es Mentira'.

La cita, que se iba a celebrar la semana del 2 al 5 de febrero bajo el título '1936: la guerra que todos perdimos', ha quedado pospuesta después de que el escritor y académico, junto con el periodista Jesús Vigorra, propusieran su retraso ante las posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda".

"La intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla ('1936: ¿La guerra que todos perdimos?') la semana próxima nos hace aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados", precisan Pérez-Reverte y Vigorra en un comunicado firmado por ambos al que ha tenido acceso Europa Press.

La decisión se produce después de la renuncia a participar en el programa de varios ponentes, entre ellos el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el escritor David Uclés, entre otros.

Al respecto, Belarra ha defendido la decisión de Uclés y ha respaldado sus palabras. "Es lo que dijo David Uclés con total claridad: esta guerra no la perdimos todos, esta guerra la perdió el Estado de derecho, la perdió la democracia y la gente que estaba defendiendo la democracia frente a unos golpistas que lo que querían era, lo que hicieron, imponer una dictadura durante cuarenta años para quitarle las libertades y los derechos a nuestra gente. A mí me parece que este revisionismo histórico inaceptable, absolutamente inaceptable", ha zanjado.

La secretaria general de Podemos ha mostrado su sopresa por que "haya tanta gente que se dice a sí misma progresista" que se haya prestado a participar en la cita.

"Quiero agradecerle a David Uclés que diera un paso adelante y se bajara de esas jornadas, pero la verdad no puedo entender qué hace ahí el ministro de Presidencia, qué hacía ahí Carmen Calvo o qué hacía ahí Antonio Maillo cuando conocían perfectamente el título de las jornadas", ha apuntado.