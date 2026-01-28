La Fundación Cajasol pospone el ciclo Letras en Sevilla al otoño para "rearmar" el programa tras bajas de participantes

Archivo - Celebración del X ciclo 'Letras en Sevilla'. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha decidido aplazar al próximo otoño la celebración de la XI edición del ciclo Letras en Sevilla a propuesta de los organizadores del ciclo, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, ante las posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda". Los autores señalan "presiones" por parte de Podemos.

"La intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla ('1936: ¿La guerra que todos perdimos?') la semana próxima nos hace aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados", expresan Pérez-Reverte y Vigorra en un comunicado firmado por ambos al que ha tenido acceso Europa Press.

La cita estaba prevista inicialmente para la semana del 2 al 5 de febrero bajo el título '1936: la guerra que todos perdimos' y queda pospuesta hasta otoño. La decisión se produce después de la renuncia a participar en el programa de varios ponentes, entre ellos el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el escritor David Uclés, entre otros.

En el caso de Uclés, este anunció el pasado domingo que no participaría porque no quería compartir espacio con el expresidente del Gobierno José María Aznar ni con el ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

ACUSAN A PODEMOS DE REALIZAR "COACCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS"

Al respecto, Pérez-Reverte y Vigorra han asegurado que Uclés no avisó a la organización su renuncia y añaden que conocía "perfectamente desde hacía meses el programa de las jornadas". Además, acusan a Podemos y "sus medios afines" de realizar "coacciones públicas y privadas, con llamadas telefónicas a muchos de los intervinientes para que no asistieran a Sevilla".

"Anunció en las redes sociales, en un tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia, su renuncia a participar debido a la presencia de Aznar y Espinosa de los Monteros. Su sorprendente anuncio, como si estuviera concertado de antemano, abrió lugar inmediatamente a una serie de intensas presiones personales desde el partido Podemos y sus medios políticos afines de extrema izquierda, en una desagradable campaña ejercida en las redes sociales y otros ámbitos", explican en el comunicado.

"Sin embargo, debido a que continuó la presión sobre los asistentes, las llamadas telefónicas privadas, las amenazas y la campaña en redes sociales incluyendo la incitación expresa a presentarse en la sede sevillana de la Fundación Cajasol para perturbar las jornadas, los coordinadores decidieron no exponer a Cajasol a los previsibles incidentes", explican los autores.

También señalan al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, por haberse "sumado" a las presiones y recuerdan que su esposa, la fallecida novelista Almudena Grandes, participó "gustosamente" en otras jornadas de Letras en Sevilla.

"En honor del resto de los asistentes previstos hay que señalar que a excepción del escritor Paco Cerdá, todos ellos, destacablemente el ministro Félix Bolaños y todos los historiadores con excepción de Zira Box, mantuvieron con gallardía su compromiso y confirmaron su asistencia", precisan.

Finalmente, la Fundación Cajasol ha pospuesto la cita y han explicado en un comunicado que estas renuncias "alteran de manera sustancial el contenido de las jornadas, así como el equilibrio de voces y enfoques que han caracterizado siempre a Letras en Sevilla", un equilibrio que considera "imprescindible" para garantizar un debate cultural diverso y representativo.

Con el programa definitivo aún sin cerrar por causas ajenas tanto a la Fundación Cajasol como a los organizadores, y a escasos días de su inauguración, las bajas sobrevenidas han generado "problemas organizativos" que constituyen un motivo "razonable" para plantear el traslado de 'Letras en Sevilla' al próximo otoño.

Este aplazamiento permitiría disponer de un margen de tiempo "prudencial" para "rearmar" el programa conforme a su planteamiento original, que consistía en encuentros con personalidades destacadas de la vida española, escritores e historiadores de prestigio, militares especializados y representantes políticos de distintas tendencias ideológicas, conformando "un conjunto equilibrado, ecuánime y de altura intelectual", según ha subrayado la entidad.