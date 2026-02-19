Carlos García-Delgado reabre el debate sobre el lugar de nacimiento de Cristobal Colón en su nuevo libro

Cargos García-Delgado publica 'El origen de Colón más allá del ADN' - FUNDACIÓN MADINA MAYURQA

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cargos García-Delgado ha reabierto el debate sobre el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón en el libro 'El origen de Colón más allá del ADN' (Fundación Madina Mayurqa): "Sin duda no era genovés, y lo más probable es que fuera mallorquín".

El libro recuerda, de esta manera, hechos históricos como el tratamiento de Don que los Reyes Católicos daban a Colón, algo reservado estrictamente a la nobleza. "Es más que improbable que un genovés desconocido hubiera recibido este tratamiento", explica el autor; o como en las famosas Capitulaciones de Santa Fé -el contrato que los Reyes Católicos firman a Colón para la expedición del descubrimiento- los reyes nombran a Colón Almirante, Gobernador General y Virrey, cargos que estaban reservados a la alta nobleza, por lo que "resulta poco creíble pensar que se le podrían otorgar al hijo de un lanero o tabernero genovés que todavía no había descubierto nada, tal y como plantea la 'teoría genovesa'".

Otro dato decisivo que Carlos García-Delgado analiza en la publicación es el hecho de que las normas reales de Castilla prohibían a un extranjero no naturalizado acceder a cargos públicos, así que un genovés no naturalizado no habría podido acceder a los cargos de Almirante, Gobernador General y Virrey, un dato crucial para acotar la procedencia de Colón.

Estos son solo algunos de los quince hechos que García-Delgado analiza en profundidad y que ponen de manifiesto que "no existen argumentos científicos que respalden la hipótesis del origen genovés de Colón".

"Nadie, hasta hoy, ha podido probar que Colón fuera genovés. No existen pruebas científicamente rigurosas. Sí existen, en cambio, pruebas de que Colón no podía ser el hijo de un lanero genovés", señala el escritor.

A raíz de los datos investigados, Carlos García-Delgado afirma que, aunque no se sabe dónde nació Colón, se puede afirmar que "no era genovés ni era hijo de un lanero; que tenía un ascendiente noble; que no nació en 1451 sino hacia 1459; y que su origen se sitúa en algún enclave de habla dominante no castellana ni italiana, del ámbito que tenía la Corona de Aragón en 1492; es decir: el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia o el Reino de Mallorca".

"En uno de estos ámbitos está sin duda el origen de Colón. "Y entre esos tres, lo argumento en mi libro, el más probable, el que cuenta con más indicios a su favor, es sin duda el tercero", concluye.

'El origen de Colón más allá del ADN' forma parte de la colección La Foradada y ha sido editado por José J. de Olañeta, con el apoyo de la Fundación Madina Mayurqa.