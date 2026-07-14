El CBA acoge este jueves una reunión para "dar las gracias" a Eva Orúe tras su cese de la Feria del Libro de Madrid

Archivo - La directora de la Feria del Libro, Eva Orúe, interviene durante la presentación del cartel de la 82ª edición de la Feria del Libro, a 11 de abril de 2023, en Madrid (España). La 82º edición de la Feria del Libro se celebrará en el Parque de El - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Bellas Artes (CBA) acogerá este jueves a las 19.30 horas una reunión para "dar las gracias" a Eva Orúe por su trabajo realizado en la dirección de la Feria del Libro de Madrid, tras su cese anunciado la pasada semana por parte de la Asociación de Librerías de Madrid.

Así lo ha anunciado en redes sociales el director del CBA, Valerio Rocco, que ha compartido una imagen de Eva Orúe en la que se informa que "la sociedad y la cultura madrileña se unen para celebrar el trabajo realizado junto a Eva Orúe en la Feria del Libro de Madrid". La reunión se celebrará en la Sala Ramón Gómez de la Serna del CBA.

Según han precisado fuentes del CBA a Europa Press, la institución solo acoge el evento, pero no lo organiza. En redes sociales, la coordinadora del Festival de Málaga, Cristina Consuegra, ha avanzado que la institución andaluza estará presente, igual que "entidades sociales y culturales".

Asimismo, la asociación PEN España (Pensadores Escritores Narradores) también se sumará al acto homenaje, según han anunciado en su perfil de X. "Nos solidarizamos con Eva Orúe y su injusta despedida como directora de la Feria del Libro. Os esperamos el jueves para rendirle un más que merecido homenaje", ha afirmado la entidad.

La semana pasada, la Asociación de Librerías de Madrid anunció que la etapa de Eva Orúe como directora de la Feria del Libro de Madrid concluía, tras ocupar ese puesto desde 2022. La entidad le agradeció "sus cinco años de trabajo, dedicación y compromiso".

"Hablamos de cinco ediciones de la Feria del Libro de Madrid que han sido celebradas bajo su responsabilidad, y en las que se han experimentado importantes avances en ámbitos tan relevantes como la sostenibilidad y la programación cultural", añadió el presidente de la Asociación de Librerías de Madrid y Feria del Libro de Madrid, Luis M. Tigeras, en un comunicado.

La salida de Orúe generó algunas reacciones dentro del sector, por ejemplo, el librero de Muga, Igor Muñiz, anunció el pasado viernes que su librería se daba de baja de la Asociación de Librerías de Madrid al no estar de acuerdo con el despido de la directora ni con "la falta de confianza de la Junta Directiva expresada como motivo para desistir".

Al abandonar la asociación, el establecimiento no podrá volver a participar en el evento, por lo que la de 2026 ha sido su última edición. "La forma en que se ha cerrado el periodo no corresponde a su dedicación y a sus resultados", criticó Muñiz.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Editores de Madrid (AEM), Miguel Barrero, mostró su "reconocimiento y aprecio" al trabajo de Eva Orúe, de quien destacó que "ha resuelto con solvencia y eficacia las diversas dificultades a las que se ha visto enfrentada la Feria durante estos años".

TRES AÑOS CONSECUTIVOS DE DESCENSO EN LA FACTURACIÓN DE LA FLMADRID

En su última edición al frente, Orúe ha cerrado la 85ª Feria del Libro de Madrid con una facturación de 9.862.888 euros, un 2,7% menos que el pasado año, y la venta de 587.014 ejemplares, cerca de 8.000 menos que en la edición anterior.

Esta cifra es menor que lo que se facturó durante el primer año de Orúe en la dirección, cuando se alcanzaron los 10.207.000 de euros.

La cita de 2026 ha estado marcada por la coincidencia con la visita del papa León XIV, varios conciertos multitudinarios de Bad Bunny y distintos episodios de calor, lluvias y tormentas en la capital.

En 2025, Feria concluyó con un volumen de negocio que superó los 10.140.955 euros y con la venta de más de 595.000 ejemplares correspondientes a unos 170.000 títulos diferentes.

Sin embargo, esta cifra ya representaba una pequeña bajada frente a los datos de 2024, cuando la 83ª Feria cerró con volumen de negocio superior a los 10,8 millones de euros. La venta de ejemplares sí fue mayor en 2025, frente a los 585.000 libros de 2024.

Antes, en 2023 el volumen de ventas fue aún mayor, llegando a los 11.188.000 euros y superando los 600.000 ejemplares vendidos. Fue un aumento en el volumen de negocio un 9,6% más que en el ejercicio anterior en 2022.

El primer año de Orúe al frente de la dirección fue precisamente en 2022, cuando el total de ventas realizadas en la 81ª FLMadrid ascendió a 10.207.000 euros, lo que supuso un incremento del 2% respecto al año 2019.