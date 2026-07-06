La Asociación de Librerías de Madrid cesa a Eva Orúe como directora de la Feria del Libro de Madrid

Archivo - La presidenta de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, y la Reina Letizia durante la inauguración de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España).- José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Librerías de Madrid ha anunciado este lunes el cese de Eva Orúe como directora de la Feria del Libro de Madrid.

Según han explicado fuentes de la FLMadrid a Europa Press, Pablo Bonet será el director de la cita "hasta nuevo aviso". Así, han concretado que a partir de ahora se abrirá un proceso de selección después de que la Asociación de Librerías celebre la Asamblea General este jueves.

La entidad agrupa a más de 130 librerías independientes en la región que han sido informadas esta mañana de la destitución de Orúe, que ocupaba este cargo desde 2022.

La Asociación de Librerías de Madrid le ha agradecido en un comunicado "sus cinco años de trabajo, dedicación y compromiso". "Hablamos de cinco ediciones de la Feria del Libro de Madrid que han sido celebradas bajo su responsabilidad, y en las que se han experimentado importantes avances en ámbitos tan relevantes como la sostenibilidad y la programación cultural", añade el presidente de la Asociación de Librerías de Madrid y Feria del Libro de Madrid, Luis M. Tigeras.

TRES AÑOS CONSECUTIVOS DE DESCENSO EN LA FACTURACIÓN DE LA FLMADRID

Además, en su última edición al frente, Orúe ha cerrado la 85ª Feria del Libro de Madrid con una facturación de 9.862.888 euros, un 2,7% menos que el pasado año, y la venta de 587.014 ejemplares, cerca de 8.000 menos que en la edición anterior.

Esta cifra es menor que lo que se facturó durante el primer año de Orúe en la dirección, cuando se alcanzaron los 10.207.000 de euros.

La cita de 2026 ha estado marcada por la coincidencia con la visita del papa León XIV, varios conciertos multitudinarios de Bad Bunny y distintos episodios de calor, lluvias y tormentas en la capital.

En 2025, Feria concluyó con un volumen de negocio que superó los 10.140.955 euros y con la venta de más de 595.000 ejemplares correspondientes a unos 170.000 títulos diferentes.

Sin embargo, esta cifra ya representaba una pequeña bajada frente a los datos de 2024, cuando la 83ª Feria cerró con volumen de negocio superior a los 10,8 millones de euros. La venta de ejemplares sí fue mayor en 2025, frente a los 585.000 libros de 2024.

Antes, en 2023 el volumen de ventas fue aún mayor, llegando a los 11.188.000 euros y superando los 600.000 ejemplares vendidos. Fue un aumento en el volumen de negocio un 9,6% más que en el ejercicio anterior en 2022.

El primer año de Orúe al frente de la dirección fue precisamente en 2022, cuando el total de ventas realizadas en la 81ª FLMadrid ascendió a 10.207.000 euros, lo que supuso un incremento del 2% respecto al año 2019.

RETIRADA DE UNA CHARLA SOBRE EL SÁHARA

Entre las últimas polémicas de esta cita madrileña se encuentra la de la reciente edición de 2026, cuando la organización decidió retirar de su programación la charla titulada 'Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas', programada para esta tarde.

En este contexto, la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, explicó a Europa Press que el planteamiento del acto "parecía más inocuo" pero que, tras recibir dos quejas (de un periodista y de un profesor), se dieron cuenta de que "era inaceptable que asumían que el Sáhara Occidental era marroquí, en contra de lo que dice la ONU".

"En una feria de más de 400 actividades se nos había escapado esta, el planteamiento parecía más inocuo. Es una actividad que no deberíamos haber programado, la hemos suspendido y tenemos que pedir disculpas tanto al público como al patrocinador", reconoció Orúe.

En 2023, Orúe tuvo que enfrentar críticas previas a la celebración de la 82ª edición por parte de algunas editoriales independientes. La entonces directora explicó en declaraciones a Europa Press que tomaban "nota" del toque de "atención" lanzado por ejemplo por tres librerías madrileñas, que convocaron 'Feria sin Libros' con diez editoriales "ausentes" de la cita literaria.