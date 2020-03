Coronavirus.- Traductores recuerdan que los contratos "siguen en vigor" durante la pandemia y rechazan "trabajar gratis"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación ACE Traductores ha recordado que los contratos de traducción firmados "siguen en vigor" durante el decreto del Estado de Alarma y la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha rechazado que las personas que ejercen su profesión en las industrias culturales "trabajen gratis".

"La pesadilla que estamos viviendo propicia comportamientos dictados por la generosidad, pero no es oro todo lo que reluce. El fomento de la lectura no puede ser a costa de quienes trabajan en torno al libro, a costa, entre otras personas, de quienes se dedican profesionalmente a la traducción de libros", han señalado desde la asociación, que agrupa a gran cantidad de los traductores de libros en España.

En este sentido, han remarcado que la Ley de Propiedad Intelectual y los contratos de traducción firmados siguen en vigor durante esta situación, añadiendo que "en la incertidumbre en que se vive a día de hoy, las buenas prácticas son imprescindibles".

"Estos días se ha reavivado el debate sobre la gratuidad de la cultura. Lo que no establece la constitución --que protege, por otra parte, el derecho a la propiedad intelectual-- es que las personas que ejercen su profesión en las industrias culturales trabajen gratis", han apuntado.

Así, han puesto como ejemplo a la educación y la salud, que "son derechos que nadie cuestiona". "Sin embargo, nadie pretende que las personas que trabajan en la enseñanza o en la sanidad lo hagan sin recibir un salario", han alertado.

"Como suele ocurrir, cuando vienen mal dadas, son las personas que ya se encontraban en situación vulnerable quienes sufren con más rigor las consecuencias. Una de las causas de vulnerabilidad es la precariedad laboral , por ejemplo, de quienes se dedican profesionalmente a la traducción editorial: el cierre de las librerías y la paralización editorial podrían resultar desastrosos", han criticado.

UN ACTO "DE SOLIDARIDAD"

La semana anterior, representantes de diversas entidades de derechos y creadores explicaban a Europa Press que facilitar contenidos en abierto --no necesariamente gratis-- con motivo del aislamiento de la ciudadanía española podría suponer un "acto de solidaridad y compromiso social" y no como algo que pueda conllevar un aumento de la piratería.

"No me parece que favorezca la piratería: es una situación de emergencia y se hace de manera excepcional, como un acto de solidaridad. A mí me parece todo lo contrario, que va a servir de concienciación a la gente sobre lo necesario del respeto a la propiedad intelectual", señalaba en declaraciones a Europa Press el director jurídico de Cedro, Javier Díaz.

En la misma línea se mostraba la Coalición de Creadores, que ya había trasladado medidas para aumentar el fomento del consumo digital legal en estos días. "Hagamos que sea muy fácil encontrar contenidos. Está habiendo una lluvia de propuestas culturales accesibles y eso se debe a que este sector es muy generoso", apuntaba la directora de la Coalición, Carlota Navarrete.