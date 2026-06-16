Cultura adquiere una parcela en Tres Cantos por 5,8 millones para depositar las colecciones de la Biblioteca Nacional

El ministro de Cultura, Ernest Urtausun, este martes 16 de junio en Tres Cantos - MINSTERIO DE CULTURA

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha adquirido un inmueble en Tres Cantos por un importe superior a 5,8 millones de euros, con el objetivo de convertirlo en el depósito de colecciones de la Biblioteca Nacional de España (BNE).

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto al director de la BNE, Óscar Arroyo, han visitado este martes el inmueble, localizado en el municipio madrileño, que se ubica en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados y dispone de más de 6.800 metros cuadrados construidos.

Así, será destinado al depósito y conservación de colecciones documentales, especialmente de publicaciones periódicas ya digitalizadas. "Con esta nueva sede, la BNE tiene garantizado el espacio físico para albergar estos fondos durante al menos las próximas dos décadas", explica el Ministerio.

Urtasun, ha explicado que esta adquisición es "una actuación estratégica que permitirá reforzar la capacidad de conservación, digitalización y custodia de nuestro patrimonio documental".

"La Biblioteca Nacional conserva la memoria escrita de nuestro país: cada libro, cada periódico, cada revista y cada publicación forma parte de una historia colectiva que tenemos la obligación de preservar"", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que cuando habla de "ampliar" la BNE no se habla "simplemente de ganar metros cuadrados". "Estamos hablando de proteger nuestra memoria colectiva, de conservar el patrimonio documental que explica quiénes somos y de garantizar que las generaciones futuras puedan seguir accediendo a él", ha apuntado.

Además, el inmueble acogerá parte de los equipos de digitalización de la BNE, así como otros servicios técnicos que no implican atención al público.

Tras esta adquisición, la BNE está estudiando sus necesidades específicas para poder adecuar el inmueble al uso al que será destinado, explican desde Cultura. Una vez definidas estas necesidades, el Ministerio licitará la redacción del proyecto de reforma, que incluirá tareas de adecuación de espacios, climatización y renovación del sistema eléctrico, entre otras.