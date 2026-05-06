Cultura convoca el Premio Cervantes 2026 dotado con 125.000 euros

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta la Oficina de Difusión de la Danza, en el Auditorio Nacional de Música, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). La Oficina de Difusión de la Danza (ODD), dependiente de la Dirección General de Artes Esc - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha convocado el Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes' correspondiente a 2026 que reconoce a un autor que haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico por la totalidad de su obra literaria y está dotado con 125.000 euros.

El Premio Cervantes 2025 recayó en el escritor mexicano Gonzalo Celorio, quien bromeó con no quitarse "nunca" la medalla que le entregó el Rey Felipe VI el pasado 23 de abril en el acto de entrega del galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Según la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogida por Europa Press, el galardón no podrá ser dividido, declarado desierto ni concederse a título póstumo, sin perjuicio de los derechos de sucesión si el galardonado falleciera tras el fallo del jurado.

El jurado de 2026 estará integrado por las dos últimas personas premiadas, representantes de la Real Academia Española y de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, siete personalidades del ámbito académico y literario propuestas por distintas instituciones (CRUE, UDUALC, Instituto Cervantes, Ministerio de Cultura, ACE, AECL y CERLALC),

También lo integrarán dos representantes de suplementos culturales de diarios designados por FAPE y FELAP, y una persona propuesta por la Asociación Internacional de Hispanistas que no sea de nacionalidad española ni de otro país hispanohablante. La Presidencia se elegirá entre sus miembros y la Vicepresidencia recaerá en la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuyo departamento también asumirá la Secretaría del jurado, con voz pero sin voto.

Las candidaturas deberán ser presentadas por las personas o entidades legitimadas ante la Secretaría del jurado, haciendo constar los méritos de las autoras o autores propuestos y acompañando una memoria de su obra publicada. La presentación podrá realizarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura o por los registros previstos en la Ley 39/2015, y el plazo se fijará en la orden que designe a los miembros del jurado.

El fallo deberá elevarse al titular de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, antes del 10 de diciembre de 2026, y la concesión del premio se publicará en el BOE.

SELLO DEDICADO A ANA MARÍA MATUTE

Por otra parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Hacienda han aprobado la emisión de tres nuevas series de sellos de Correos para 2026, entre las que destaca un sello dedicado a la escritora Ana María Matute dentro de la serie 'Literatura-2026'.

La emisión consistirá en un sello que saldrá a la venta el 29 de mayo, con un valor postal de 1 euro, impreso en offset sobre papel estucado, engomado y fosforescente, en formato vertical de 28,8 x 40,9 milímetros y una tirada de 65.000 efectos agrupados en pliegos de 25 sellos.

Junto a este sello, la resolución publicada en el BOE prevé la emisión de una hoja bloque autoadhesiva de la serie 'Deportes-2026. Equipos de Fútbol centenarios', dedicada al Real Oviedo, Rayo Vallecano de Madrid SAD, Celta y Real Murcia CF, con valor de 4 euros y tirada de 65.000 hojas, que se pondrá en circulación el 19 de mayo.

Finalmente, se emitirá una serie 'Pueblos con encanto-2026' en formato desplegable en acordeón con cuatro sellos autoadhesivos ilustrados con Alcúdia (Baleares), Puebla de Sanabria (Zamora), Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y Zahara de los Atunes (Cádiz), que se emitirá el 28 de mayo con 65.000 hojas bloque.