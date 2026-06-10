Cultura duplica la inversión en el Plan de Fomento de la Lectura hasta 2031 al que destina 82,7 millones

Ernest Urtasun en la presención del Plan de Lectura. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura duplicará la inversión en el Plan de Fomento de la Lectura '¡Leer es un derecho!' hasta 2031 al que destinará 82,7 millones de euros. El plan incluirá el apoyo a la creación, traducción y difusión de obras en todas las lenguas del Estado, la celebración de un congreso internacional sobre literatura infantil y juvenil en 2028, un mayor apoyo a la difusión del cómic, así como un incremento en la inversión en la plataforma eBiblio, el servicio de préstamo gratuito de libros digitales impulsado por el Ministerio de Cultura.

Así lo ha puesto de manifiesto el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la presentación del plan al que ha descrito como "ambicioso y realista". "Queremos que el hábito de la lectura sea inherente a todas las vidas, a todas las personas, en todas las casas de este país; en las escuelas, bibliotecas, librerías, clubes de lectura, ferias, encuentros, congresos, festivales literarios, espacios públicos", ha argumentado Urtasun.

En su opinión, "la comunidad lectora es la base, mejor cuanto más amplia, sobre la que se asienta el porvenir de un país".

Por su parte, la directora general del Libro, el Cómic y la Lectura, María José Gálvez, ha explicado que "este Plan de Fomento de la Lectura se basa en la experiencia y en la reflexión procedentes de la evaluación del plan anterior; en la escucha y en las alianzas con el sector del libro y en la convicción de que leer es un elemento de transformación personal y, sin duda, un derecho".

El nuevo Plan de Fomento de la Lectura gira en torno a la idea fundamental de considerar la lectura como un derecho. A lo largo del documento se desarrolla el enfoque bajo este nuevo paradigma, "que incide en que la lectura es una herramienta fundamental para la consecución de una ciudadanía plena y una democracia más fuerte".

El Plan de Fomento de la Lectura se articula en cinco ejes. Cada uno de ellos incluye 20 medidas concretas y los respectivos indicadores que medirán el impacto de las mismas y, por lo tanto, se pretende evaluar "la efectividad, permeabilidad y ejecución".

CINCO EJES

El primer eje se centra en el acceso a la lectura y entre las medidas propuesta se encuentran los proyectos de promoción de la lectura en zonas en riesgo de despoblación, colectivos especialmente vulnerables o población reclusa, la colaboración en el cuidado y mejora de la red bibliotecaria y, en especial, la red de bibliobuses, e incrementar el número de licencias de la plataforma eBiblio, así como la disponibilidad en su catálogo de formatos accesibles para personas con dificultades lectoras.

El segundo eje está centrado en la sostenibilidad y biodiversidad, e incluye la celebración de un congreso de lectura que reúna y genere sinergias entre todos los agentes promotores de la lectura, la puesta en marcha de una campaña de fomento de la lectura a nivel nacional, o el apoyo a proyectos de modernización de librerías para que sean más sostenibles y "verdes". Además, se incorporan diversas medidas de apoyo a la creación, traducción y difusión de obras en todas las lenguas del Estado, para impulsar la diversidad lingüística.

En torno a la lectura y la salud gira el tercer eje con iniciativas para el fomento de la lectura desde la primera infancia a través de la colaboración con los centros de salud y el cuerpo médico de pediatría; la capacitación en torno a la lectura de profesionales de la salud pública; así como proyectos específicos de fomento de la lectura para colectivos vulnerables en el ámbito de la salud.

El cuarto eje está dirigido a la infancia y la adolescencia, y entre las medidas destaca el impulso de la mediación a través de la formación en literatura infantil y juvenil, el refuerzo y la mejora de actividades dirigidas a adolescentes en los centros de enseñanza, especialmente en los entornos rurales, un apoyo mayor a la difusión del cómic y el fomento de la lectura en aquellas redes sociales más utilizadas por los jóvenes. Además, Barcelona acogerá en 2028 el congreso internacional IBBY, en el que se dará visibilidad a la riqueza de la literatura infantil y juvenil de nuestro país.

Finalmente, se propone una línea de actuación para la internacionalización, con el apoyo a la traducción de obras, el fomento de los encuentros profesionales internacionales, así como el impulso de la presencia del sector del libro español en las principales citas internacionales del libro.