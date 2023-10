Deconatus, "triunfo" de editorial independiente que confió en España en el 'olvidado' Jon Fosse, nuevo Premio Nobel

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La editorial Deconatus, que posee los derechos de la mayor parte de la obra del nuevo Premio Nobel de Literatura Jon Fosse, ha asegurado que se trata del "triunfo" de las editoriales independientes al confiar en un autor que en España estaba prácticamente olvidado.

"Esto da cuenta de cuál es el panorama editorial, porque son las editoriales independientes las que estamos apostando por autores literarios que, paradójicamente, son muy buenos, pero no son tan vendibles como puede ser un autor comercial", ha explicado en declaraciones a Europa Press la editora de Deconatus, Beatriz González.

Para González, la forma de proceder de las grandes editoriales es la de no considerar "como producto vendible" la obra de un autor que "no sea capaz de colocar un mínimo de 3.000 ejemplares" en el primer lanzamiento. "Así nos facilitan el trabajo a nosotros y entiendo que, con este premio, también es un reconocimiento para las editoriales independientes y los autores minoritarios".

Deconatus ha publicado en España "la obra magna" de Fosse, 'Septología', editada en cuatro tomos: 'El otro nombre I' (volumen I), 'El otro nombre II' (volumen II), 'Yo es otro' (volumen III-V) y'Un nuevo nombre' (volumen VI-VII). González ha explicado que cuentan con los derechos de esta obra hasta dentro de diez años.

"Seguiremos publicando a Fosse mientras podamos adquirir los derechos, que ahora será más complicado, pero estamos satisfechas porque su gran obra está con nosotros y hemos luchado de una forma bárbara para hacerlo llegar", ha apuntado. De hecho, ha confirmado que espera más reediciones --también está pendiente la publicación de una coedición con Nórdica esta semana de 'Mañana y tarde'-- y "ahora toca seguir, con muchísimo más impulso lógicamente".

Con una trayectoria de cinco años, Deconatus nació para "buscar autores con unas voces muy originales y propias". "Por ello, cuando leímos a Fosse, que no tenía nada en español salvo un libro que se titulaba 'Melancolía' y que estaba descatalogado, pensamos que ese era el tipo de autor que queríamos publicar", ha remarcado.

"La Academia ha premiado la literatura por encima de todo, porque Fosse es un autor muy literario", ha resaltado, para luego explicar el contacto que mantuvo con el dramaturgo noruego. En el año 2019, Noruega fue país invitado de la Feria del Libro de Frankfurt y hubo una reunión entre el escritor y varios editores independientes de otros países.

"Es una persona tímida a quien no le gusta nada los grupos de más de tres personas, se pone nervioso. Yo lo he visto escapar de la prensa y es por eso que no sé cómo va a llevar nuestro gran autor este tema del premio", ha comentado con humor.

Fosse, que dejó hace tiempo sus problemas de alcohol, ha trabajado sobre esa experiencia en su obra. "Escribe mucho desde el recuerdo, la memoria de un tiempo en el que él estaba en una situación de oscuridad y donde hay un juego de luz, oscuridad y memoria que resulta muy hipnótico", ha definido.

EDITORIAL NÓRDICA: UN "ANALISTA DEL ALMA HUMANA"

Por su parte, Diego Moreno, el editor de Nórdica que traerá esta semana un nuevo libro de Fosse --es el tercer Nobel en su catálogo, junto a Tomas Tranströmer y Peter Handke-- , ha reconocido su "fascinación" por un escritor que "analiza como pocos el alma humana".

"Hace una disección a través del flujo de conciencia y de contar lo que le pasa a los personajes y a los protagonistas en párrafos largos, que parecen un poco difíciles al comienzo, pero luego te das cuenta de que fluyen muy bien y que son una lectura que refleja perfectamente el alma humana, cómo es la vida y la muerte", ha concluido, remarcando sus similitudes en algunos momentos con Knut Hamsun y su legado en autores como Karl Ove Knausgard.