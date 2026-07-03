Dolores Redondo regresa a las librerías en octubre con su novela 'Todas las noches, todas las ciudades'

Archivo - La escritora Dolores Redondo firma libros durante la 84ª Feria del Libro de Madrid, en el parque del Retiro, a 31 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La autora Dolores Redondo regresará a las librerías el próximo 21 de octubre con su nueva novela 'Todas las noches, todas las ciudades' (Destino).

Así, la novela se publicará simultáneamente en catalán por Columna Edicions bajo el nombre 'Totes les nits, totes les ciutats'.

La editorial ha explicado en un comunicado que Redondo trae en este libro una historia "que llevaba años esperando ser contada" y en la que mezcla la voz propia y la inventada.

"Si un escritor pasa décadas enteras habitando la mente de sus personajes, pensando sus pensamientos, sintiendo con su piel, soñando sus sueños, ¿dónde está la frontera?", añade el sello editorial.

La novela narra la historia de Benedict Newman, un célebre escritor que se ve envuelto en un interrogatorio por parte de la policía sobre una serie de crímenes idénticos a los que describe en su último libro.

Tras sufrir un colapso, Newman es otro: habla y actúa como Colt Star, el detective de sus novelas, dispuesto a investigar el caso en el que su creador es el principal sospechoso.