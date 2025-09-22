Elisa Fernández Guzmán, Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2025 por su obra 'Después del pop'

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Elisa Fernández Guzmán ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández', correspondiente al año 2025, por su primer poemario, la obra 'Después del pop' (Rialp). El premio está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido su obra por "transmitir verdad con la fuerza de una sencillez aparente que seduce, atrapa y hace temblar. 'Después del pop' tiene una magnífica construcción de escenas, lugares y atmósferas que aúna una profunda sensibilidad lírica con la capacidad de nombrar, de forma honesta, la experiencia afectiva de la adolescencia, del primer amor y del paso del tiempo".

Asimismo, el jurado ha señalado que la autora "utiliza la temática amorosa para hablar del propio hecho de la creación poética, arriesgando con un estilo directo en el que no falta la ironía, el drama y lo celebratorio. Con un lenguaje cotidiano, sin caer en lo banal ni renunciar a la musicalidad, Elisa Fernández Guzmán lee el mundo en clave de amor y consigue la expresión poética de la ternura".

El premio reconoció en su pasada edición a Lola Tórtola, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Ismael Ramos, María Elena Higueruelo Illana, Alba Cid, Ángela Segovia, Xaime Martínez o Berta García Faet, entre otros.

Elisa Fernández Guzmán nació en Huelva en 2000 y es graduada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada, con máster en Guion Audiovisual por la Universidad de Sevilla. 'Después del pop' es su primer poemario, con el que ganó el accésit del Premio de Poesía Adonáis en 2023.