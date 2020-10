España afronta una Feria del Libro de Frankfurt con mejores previsiones a pesar del coronavirus

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha reforzado su programa literario y profesional de cara a la Feria del Libro de Frankfurt de 2020, que se celebrará el próximo 14 de octubre y hasta el 18 del mismo mes, y llegará con una mejora de lo previsto inicialmente a pesar de la situación originada por la COVID-19.

Para esta edición habrá una aportación de cerca de 1,2 millones de euros. De hecho, se dotará con 800.000 euros a dos convocatorias de ayudas a la traducción con el objetivo de promover la venta de derechos de títulos españoles para su traducción a lenguas extranjeras. Para ello, se ha llevado a cabo el portal 'BooksfromSpain', donde podrán participar 100 editores y agentes con cinco títulos cada uno para su posterior venta y traducción a otros idiomas.

Estas dotaciones se complementarán con el Programa AC/E de Ayudas a la traducción, creado específicamente para el proyecto España Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt, que se mantiene vigente hasta 2022, y que ascienden también a 400.000 euros este año.

Esta edición, según ha señalado la directora general de Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, será especial y diferente por la pandemia mundial pero ha recalcado que es una "gran oportunidad" su celebración para visibilizar al libro y a la literatura española y ha calificado el evento como "una ventana al exterior" capaz de generar nuevas oportunidades de negocio.

En esta línea también se ha expresado la comisaria del proyecto España-Frankfurt, Elvira Marco, que ha asegurado que "el 80 por ciento de los derechos de los libros que se publican en el mundo se firman allí", por lo que dará la oportunidad a autores españoles de proyectarse en el mundo.

De hecho, dentro del programa profesional de la Feria, la sesión 'Have a Look at Spain'(una mirada a España), presentará el sector editorial y el panorama literario a profesionales extranjeros. Se contará con la opinión de Pilar Reyes (PenguinRandomHouse), Silvia Sesé (Anagrama) o Juan Cerezo (Tusquets), entre otros, que serán los encargados de realizar un análisis de tendencias y recomendaciones.

Además, el vínculo entre la literatura alemana y española se verá todavía más potenciado y es que "el alemán es la tercera lengua que más se traduce en España" ha reconocido la comisaria, para más tarde añadir que "el castellano es la séptima lengua que más se traduce allí".

EL GREMIO EDITORIAL EN PLENO CRECIMIENTO

Por su parte, el presidente de la Federación del Gremio de Editores de España, Miguel Barrero, espera demostrar que la literatura española es un sector "sólido" y ha incidido en la importancia de demostrar la razón por la que "España es una de las primeras potencias europeas y mundiales".

"Queremos mostrar por qué en los últimos seis años hemos crecido un dos por ciento anual y hay que aprovechar la internacionalización y crecer en el mercado exterior porque tenemos recorrido en otros países y en otras lenguas", ha asegurado Barrero.

HOMENAJES A DELIBES, GALDÓS Y CONCEPCIÓN ARENAL

La programación ha sido diseñada por las tres instituciones y se ofrecerá vía streaming desde la web SpainFrakfurt.com y se podrá acceder de forma gratuita. Bajo el lema 'España, el camino de los libros', la agenda literaria estará marcada por mesas de autores que representarán a todos los géneros literarios.

También con motivo de la conmemoración de los centenarios de Miguel Delibes, Benito Pérez Galdós y Concepción Arenal se realizarán tres mesas en torno a sus figuras.

En el caso de las actividades españolas que participarán en el festival literario de la Feria de Frankfurt 'Bookfest', María José Gálvez ha destacado la charla que tendrá como protagonistas a Fernando Aramburu y Rosa Ribas, ambos residentes en Alemania, y que versará sobre las implicaciones a la hora de escribir desde otro país.

En el año 2022, España será el país invitado de honor a esta feria y por esa razón desde el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Acción Cultural Española(AC/E) y la Federación de Gremios de Editores de España(FGEE) han destinado "grandes esfuerzos" en mostrar internacionalmente la creación literaria española.