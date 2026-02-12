Fallece en Menorca a los 92 años el autor holandés Cees Nooteboom

Archivo - El holandés Cees Nooteboom, galardonado con el Premio Formentor 2020 - FUNDACIÓN FORMENTOR - Archivo

El autor holandés Cees Nooteboom (La Haya, 1993) ha fallecido este 11 de febrero a los 92 años de edad en su casa de Sant Lluís, en la isla de Menorca, como ha dado a conocer en redes sociales su editorial, De Bezige Bij.

"En nombre de su esposa Simone Sassen, compartimos con ustedes que el autor Cees Nooteboom ha fallecido muy pacíficamente en su querida isla Menorca. Cumplió 92 años. Extrañaremos la amistad, erudición, ingenio y extravagante de este aclamado autor internacionalmente", indica la editorial.

Nooteboom, uno de los autores europeos más destacados de la posguerra, ganó numerosos premios internacionales por sus novelas, ensayos, poemas y relatos de viajes. Además, fue traductor de poesía española, catalana, francesa, alemana y de teatro americano. Su obra, en constante reflexión sobre el europeísmo y el nacionalismo, ha sido traducida a más de veinte idiomas.

Entre otros reconocimientos, logró el Premio Europeo Aristeon de Literatura (1993) por 'La historia siguiente'; el Premio Bordewijk (1981); el Premio Pegasus de Literatura (1982); el Premio Grinzane Cavour de Narrativa (1994); la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2003); el Premio Europeo de Poesía (2008); el Premio de Literatura Neerlandesa (2009) y el mayor premio que se concede en la literatura de viajes, el Premio Chatwin (2010), así como el prestigioso Premio Internacional Mondello (2017) y el Premio Formentor de las Letras 2020.

En aquella edición, no pudo asistir en persona a la entrega del galardón, dadas las restricciones sanitarias vigentes con motivo de la pandemia, pero revivió su trayectoria literaria marcada por su "existencia nómada" ya que vivió a caballo entre Holanda, España y Alemania. Cabe destacar en su bibliografía el importante papel que ha jugado Menorca en algunos de sus libros, como 'Lluvia roja' o '533 días'.

Considerado uno de los escritores holandeses más importantes, en su juventud, recorrió Europa haciendo autostop. Su primera novela 'Philip y los otros' (1955) dio paso, un año después, a su debut poético. En 1956, comenzó otra faceta de su carrera: el periodismo de viajes. Destaca 'El desvío a Santiago', que reúne los múltiples periplos que Nooteboom realizó por España en compañía de su esposa, que trabajó como fotógrafa.

Otros libros en los que refrejó su condición viajera fueron 'Hotel Nómada', 'Noticias de Berlín', 'El azar y el destino' (sobre sus viajes a Latinoamérica), 'Círculos infinitos' (sobre Japón) o 'Venecia. El león, la ciudad y el agua'.

Alcanzó fama internacional en 1980 con su novela 'Rituales'. En Francia, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor y fue Doctor Honoris Causa por la Freie Universität de Berlín.