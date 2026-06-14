La Feria del Libro de Madrid prevé cerrar este domingo a partir de las 15.00 horas por alerta meteorológica por tormenta

Archivo - Ambiente durante la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 1 de junio de 2024, en Madrid (España). La Feria del Libro se celebra anualmente con el fin de promover el libro, la lectura y la actividad de las empres - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Madrid ha informado de que procederá al cierre temporal del recinto a partir de las 15.00 horas de este domingo si se mantienen las previsiones meteorológicas de tormenta comunicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), de acuerdo con los criterios establecidos en el protocolo del Ayuntamiento de Madrid para el parque de El Retiro.

Según ha explicado la organización en un comunicado, la medida responde a razones preventivas de seguridad ante las alertas previstas para la tarde. En concreto, la última actualización disponible contempla alerta naranja entre las 15.00 y las 18.00 horas, alerta roja entre las 18.00 y las 21.00 horas y nuevamente alerta naranja desde las 21.00 hasta las 24.00 horas.

La Feria del Libro realizará una nueva revisión de la situación meteorológica en torno a las 14.00 horas y comunicará cualquier modificación de las medidas previstas en función de la información actualizada.

La organización contempla distintos escenarios para la jornada. Así, si las alertas meteorológicas son anuladas, la actividad podrá desarrollarse con normalidad. En cambio, si se mantiene únicamente la alerta naranja, la Feria permanecerá cerrada durante el periodo afectado. Por otro lado, si se confirma la alerta roja, las autoridades procederán al desalojo preventivo del parque de El Retiro a partir de las 16.00 horas.

Asimismo, la Feria del Libro ha señalado que, en caso de activarse la alerta roja, la reapertura del parque durante la jornada del lunes quedará condicionada a la revisión técnica del arbolado por parte de los servicios municipales.

Por último, lamentan las molestias que esta situación pueda ocasionar a expositores, participantes, profesionales y visitantes, al tiempo que ha agradecido su comprensión y ha asegurado que continuará informando puntualmente a medida que disponga de nueva información oficial.