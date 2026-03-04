Fernando Aramburu novela el secuestro de Miguel Ángel Blanco: "Muchos jóvenes no tienen ni idea de quién era"

El escritor Fernando Aramburu durante un encuentro con medios por su nueva novela ‘Maite’, en el Hotel Casa de las Artes, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). El libro transcurre en San Sebastián durante los cuatro días del secuestro y asesinato de M - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor Fernando Aramburu publica nuevo libro 'Maite' (Tusquets), en el que novela el caso del concejal del PP asesinado en 1997 por la banda terrorista ETA, Miguel Ángel Blanco.En ese sentido, ha asegurado que le parecería "bien" que se actualice la "conversación" al respecto porque muchos "jóvenes" no tienen "ni idea de quién era".

"No ignoro que se han hecho encuestas entre jóvenes en España y, concretamente, en el País Vasco y se ha constatado que muchos chavales no tienen ni idea de quién era Miguel Ángel Blanco. Quizá modestamente pueda contribuir a poner este nombre de nuevo por lo menos en las páginas de Cultura y a que algún chavalillo que no sabía nada se interese y sepa qué ocurría en las calles donde ahora él pasea tranquilamente y juega", ha explicado Aramburu en una entrevista con un reducido grupo de periodistas, entre ellos Europa Press, este miércoles.

El autor de 'Patria' ha explicado que, a su juicio, la sociedad vasca no quiere "hablar" más del terrorismo, pero ha reconocido que el Congreso de los Diputados es diferente: "un continuo intercambio de reproches y de denigraciones".

"La idea (de los políticos) es, naturalmente, que el votante después me favorezca. Entonces ahora doy una imagen negativa del otro, lo asocio con hechos históricos que son negativos, que fueron violentos y, de esa manera, lo desacredito. Esto es lo que se hace con Bildu, pero también con Franco, con la guerra civil, con Venezuela, con la Dana...", ha añadido.

En cualquier caso, el autor ha criticado que Bildu tenga en sus listas a una diputada que fue condenada por "apología del terrorismo" y ha explicado que esto lo pone "poco fácil" para que se no se le recuerde lo que hizo ETA.

"Su coordinador general también estuvo en la cárcel. Y tienen en las listas gente que ha estado en ETA. Ellos mismos (Bildu) se exponen a que se les recuerde en algunas actuaciones. Y si hubiera un gesto verdaderamente humano y claro de reconocimiento o de petición de perdón para darle a toda esta puñetera y cruenta historia un cierre ético, no estaríamos como están las víctimas. Estarían ahí, pues entristecidas y abandonadas", ha precisado.

'Maite' es una historia de mujeres, como ha precisado, que muestra a dos hermanas y una madre que no se dicen lo que piensan en los cuatro días del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Aramburu ha señalado que "hay personas de talante independentista" que fueron "detenidas y maltratadas" a manos del GAL que le "reprochan" que no trate toda la "violencia" que sufrieron.

"Hay personas de un talante independentista que fueron detenidas y maltratadas, incluso perdieron la vida. O que sufrieron la violencia de los GAL. Ya he dicho más de una vez que voy a mirar la realidad de mi país natal con dos ojos, no con uno. Pero aquí inmediatamente lo politizan a uno, es una cosa... No se puede tener un discurso desde la ética o desde la estética. Pero eso también me estimula, me encanta tener antagonistas", ha deslizado.

El escritor también ha analizado la "violencia" que se vive en la actualidad y la ha descrito como "triste" pero "nada nuevo". "Lo novedoso son los avances tecnológicos en materia de armas y la definitiva desaparición del campo de batalla donde iban los soldados a matarse", ha apuntado.

Así, ha reflexionado para después explicar que están "otra vez" triunfando los "brutos". "Y Europa está ahí pobrecita en su espacio civilizatorio, pacífico, burocrático, tranquilo (...) Tenemos más cartas lo que pasa es que somos tan débiles que ni siquiera nos atacan. Perdonad la frivolidad", ha zanjado.