Francia nombra a Eva Orúe Caballera de la Orden de las Artes y las Letras

Archivo - La periodista Eva Orúe, nueva directora de la Feria del Libro de Madrid - RTVE - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Francia otorgará en los próximos meses a Eva Orúe, ex directora de la Feria del Libro de Madrid, la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras en grado de Caballera, tal y como ha anunciado este jueves el consejero de Cooperación y Acción Cultural de Francia y director del Instituto Francés en España, Simond de Galbert.

"Me hace especial satisfacción anunciar que el próximo otoño la República Francesa tendrá el honor de ponerle la insignia de Caballera de la Orden de las Artes y las Letras a Eva Orúe por su compromiso de largo recorrido al servicio de la cultura y de la amistad entre Francia y España", ha anunciado Galbert en el acto homenaje que la sociedad civil y la cultura madrileña le ha organizado en el Círculo de Bellas Artes.

El representante francés ha destacado de Orúe sus esfuerzos para conseguir ser una "gran amiga" de la cultura francesa y europea, lo que ha llevado a formar unos vínculos "profundos" durante los cinco años que ha estado al frente de la Feria del Libro de Madrid.